Mara Díaz tiene 18 años, teme por su vida y ya no sabe más a donde, ni a quién acudir. Es que según contó a cronica.com.ar las amenazas de muerte que recibe de parte de su ex pareja y padre de sus dos hijos, a quien denunció por violencia de género en la comisaría 10 de Lomas de Zamora, no cesan.

"Te voy a matar, te lo juro por mis hijos. No me importa que me hagas la denuncia. Acá tengo mi fierro, hay banda para toda tu familia, wacha hdp. Te vamos a hacer mierda, y hacer quedar mal por todos lados". Ese es apenas uno de los tantos mensajes intimidantes que le envió el padre de sus hijos el miércoles por la noche. Además, le mandó una foto del arma, con la que ejecutaría la amenaza.

Según relató Mara, la relación con el denunciado "fue conflictiva desde siempre". Incluso, detalló que en reiteradas oportunidades él la atacó a golpes. Sin embargo, remarcó que todo se agravó hace una semana atrás, aproximadamente, cuando ella le comunicó que quería terminar el noviazgo que mantenían. "Me quise separar, él no quiso y me pegó. Me tiró al piso y me empezó a dar patadas en mis partes íntimas y en la cabeza", contó Mara a este medio, quien destacó que como consecuencia de la golpiza tuvo que estar cuatro días en reposo.

El violento episodio no finalizó ahí, sino que el acusado se llevó a los dos hijos de 2 y 3 años que tienen en común, y desde entonces Mara desconoce el estado de los pequeños, que no se los deja ver. No obstante, explicó que "tiene miedo de ir a buscarlos porque él amenazó con matarla si se la cruza".

La familia del denunciado también la amenaza de muerte.

En los mensajes, el acusado le exhibe "el fierro" con el que la amenaza.