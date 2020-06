Vecinos de la localidad bonaerense de Los Hornos, partido de La Plata, denunciaron a un hombre que ingresa a sus viviendas, les roba, los agrede, los acosa, los hostiga y amenaza con armas blancas y de fuego, de forma constante e impune hace meses. "La Policía no hace nada, este tipo se maneja como quiere y nosotros no podemos vivir en paz", dijo uno de los damnificados a Crónica.

El acusado vive junto a sus familiares en una vivienda situada en la calle 167, entre 57 y 58, y acosa desde diciembre a todos los vecinos que residen en las cuadras de la zona. Según relataron, es un sujeto que no se encontraría en sus cabales y tendría problemas de adicción a drogas altamente dañinas.

Durante el último mes, varios vecinos del barrio se animaron a hacer los reclamos ante la Policía para poder librarse de la violencia del acusado. Sin embargo, aseguran que los agentes "no hicieron nada", el agresor se enteró de lo sucedido y tomó represalias.

"Entró a mi casa, me empujó y me tiró al piso. Mi hijo intentó defenderme y este hombre le mordió la oreja. Estaba envuelto en furia porque se enteró que fui una de las denunciantes. Estoy muerta de miedo pero no podía quedarme quieta, me cansé. Quise actuar para vivir en paz de una vez por todas", relató Mónica, de 51 años.

Continuó: "Esta persona nos roba, nos pega, nos tira piedras y botellas, asusta a la gente, acosa a las chicas. Tiene familia pero sus parientes lo defienden y nos amenazan. No sabemos qué más hacer, hay una vecina que no duerme y se la pasa toda la noche mirando por la ventana, vigilando que este tipo no ingrese a su hogar".

Además, brindó imágenes que muestran cómo el hombre ingresó a un taller y se robó los artículos del comercio con total impunidad, utilizando una carretilla. "El dueño lo denunció, la policía llegó a advertir el suceso y lo vieron con los elementos robados en su poder. Sin embargo, nadie hace nada. Este hombre pasea todo el tiempo, por donde quiere, sin barbijo y en plena pandemia", aseguró la mujer.

Al concluir, la señora aseguró que los vecinos están llenos de impotencia y de miedo, ya que el acusado tiene en su poder un cuchillo y en ocasiones amenaza con armas de fuego. "Nadie hace nada, la familia lo defiende y nos amenaza por denunciarlo. No puedo vivir tranquila, mi marido debe llevarme a trabajar y mi hijo me tiene que acompañar a todos lados. Estamos completamente expuestos y debido a este problema, no podemos siquiera tomar los recaudos necesarios para evitar el coronavirus. Necesitamos que alguien nos ayude".