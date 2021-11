El ministro de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales israelí, Meir Cohen, dijo que apoyará las sanciones que se impongan a cualquiera que se niegue a recibir una vacuna contra el covid-19, similar a las medidas que se están aplicando en Austria y Alemania.

"Apoyo firmemente la imposición de sanciones a los no vacunados", declaró Cohen, en una entrevista en las noticias del ente público de Israel​​​. "Llegará el momento en que tengamos que elevar el nivel de las sanciones. Si llegamos a una situación en la que tengamos que tomar tal decisión, apoyaré las sanciones".

"En última instancia, somos un Estado democrático", admitió Cohen. "Nos sentaremos en la reunión del gabinete del coronavirus y pensaremos en el mejor método para que la gente se vacune. Insisto en que se deben imponer multas a quienes entren en contacto con personas y las pongan en peligro. Si es necesario que algunas personas se queden en casa, algunas de ellas se quedarán en casa".

Hasta la fecha, hay alrededor de 600.000 israelíes que aún no han recibido su primera dosis y alrededor de un millón más que aún no han recibido un refuerzo. La mayoría de los pacientes en estado grave en los hospitales de Israel no están vacunados. Alrededor del 50 por ciento de los nuevos casos diarios son niños y el resto son personas que no han sido inmunizadas o que ya no están completamente vacunadas.

A principios de este mes, Austria dictaminó que a las personas que se han negado a vacunarse no se les permitiría salir de sus hogares, excepto para ir a trabajar, comprar alimentos o en caso de emergencias. En Alemania, solo las personas que están completamente vacunadas o que se recuperaron recientemente del virus pueden entrar en restaurantes, cines e instalaciones deportivas.

Fuente: Sputnik

