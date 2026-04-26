Israel bombardea Kfar Tibnit y Netanyahu advierte el fin de la tregua

La tensión en el sur del Líbano alcanzó un nuevo pico este domingo, cuando el ejército de Israel reanudó sus ataques aéreos sobre posiciones que considera amenazas inminentes, a pesar del alto el fuego acordado con Hezbolá.

Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANI), aviones de combate impactaron en la localidad de Kfar Tibnit, una de las siete zonas que las fuerzas israelíes habían ordenado evacuar horas antes mediante advertencias a la población civil.

Ruptura del cese al fuego

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió la legitimidad de estas operaciones durante el consejo de ministros semanal.

El mandatario acusó directamente al grupo proiraní de socavar el pacto vigente desde el 17 de abril. "Hay que entender que las violaciones de Hezbolá desmantelan de hecho el alto el fuego", afirmó Netanyahu a través de un video oficial compartido este 26 de abril de 2026.

El jefe de Estado reafirmó que su país se reserva el derecho de actuar contra cualquier "ataque planificado" o intento de rearmamento cerca de su frontera.

Mientras tanto, las tropas terrestres de Israel mantienen su presencia dentro de la denominada "línea amarilla", un corredor de seguridad donde prohíben estrictamente el retorno de los residentes libaneses desplazados.

Inseguridad en la zona de conflicto

La tregua, que buscaba dar alivio tras una invasión que dejó más de 2.500 muertos en Líbano, se muestra cada vez más precaria.

Ante la persistencia de los combates y las incursiones en áreas civiles, el ejército libanés ha instado a los ciudadanos a "esperar antes de regresar" a sus hogares en el sur, ante el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado.

Este nuevo episodio de violencia ocurre en un contexto regional convulsionado, marcado también por incidentes internacionales como el reciente atentado contra Donald Trump en Washington.

Por ahora, el área fronteriza permanece en un estado de paz armada, donde las órdenes de evacuación y los ataques aéreos siguen impidiendo la normalización de la vida para miles de familias.