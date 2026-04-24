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Viernes, 24 de abril de 2026

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CONFESIÓN

Netanyahu reveló que se sometió discretamente a un tratamiento para cáncer de próstata

El primer ministro israelí se sometió discretamente a un tratamiento para la grave enfermedad, según anunció este viernes al hacer públicos los resultados de su examen médico anual.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sometió discretamente a un tratamiento para el cáncer de próstata, según dijo hoy al hacer públicos los resultados de su examen médico anual.

Es la primera vez que el líder con el mandato más largo en la historia de Israel reconoce haber sido diagnosticado con cáncer.

&nbsp;Es la primera vez que el líder con el mandato más largo en la historia de Israel reconoce haber sido diagnosticado con cáncer.&nbsp;
 Es la primera vez que el líder con el mandato más largo en la historia de Israel reconoce haber sido diagnosticado con cáncer. 

Netanyahu, de 76 años, se sometió a una cirugía por agrandamiento de próstata en diciembre de 2024, una operación que la Oficina del Primer Ministro había hecho pública en su momento. 

De acuerdo con lo reveleado en un comunicado compartido en sus redes sociales, en el último chequeo realizado tras la cirugía los médicos descubrieron un tumor maligno en su próstata de menos de un centímetro.

La Oficina del Primer Ministro también difundió dos cartas de sus médicos para acompañar la revelación en las redes sociales. "Se trata de una detección temprana de una lesión muy pequeña, sin metástasis, tal como confirmaron sin lugar a dudas todas las demás pruebas", indicaba una de las cartas.

Netanyahu no informó cuándo se realizó el último chequeo, pero una fuente israelí familiarizada con el asunto declaró a CNN que el cáncer fue diagnosticado hace varios meses. Según dicha fuente, Netanyahu comenzó a recibir radioterapia hace aproximadamente dos meses y medio, y recientemente había concluido el tratamiento.

"Gracias a Dios, gozo de buena salud", escribió en las redes sociales. "Tuve un problema médico menor en la próstata que fue tratado por completo".  Asimismo, explica que retrasó dos meses la publicación de su informe médico anual -el cual revelaba que había sido diagnosticado con cáncer- para evitar que Irán lo utilizara con fines propagandísticos.


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