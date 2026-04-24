Netanyahu ratifica ataques al Líbano pese a la tregua

El conflicto en Medio Oriente alcanzó este viernes sus 55 días de hostilidades bajo un clima de extrema fragilidad diplomática.

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una prórroga de tres semanas al alto el fuego entre Israel y el Líbano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutaron nuevos ataques en territorio libanés, justificando las maniobras como medidas de "legítima defensa" ante intentos de sabotaje.

Alianza con Washington y margen de maniobra

En una declaración grabada difundida hoy, el primer ministro Benjamin Netanyahu destacó la sintonía política con la administración republicana.

"Tuve una excelente conversación con el presidente Trump. Está ejerciendo una fuerte presión sobre Irán, tanto económica como militarmente. Estamos trabajando en plena cooperación", aseguró el mandatario israelí, subrayando que la Casa Blanca respeta las necesidades de seguridad de su país.

El factor Hezbollah y la paz "histórica"

Pese al proceso de diálogo iniciado para alcanzar un acuerdo definitivo en Washington, el gobierno israelí denunció movimientos hostiles en la frontera.

Netanyahu fue tajante al señalar que la tregua no implica una parálisis operativa si detectan riesgos inminentes: "Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano, y tenemos claro que Hezbollah está intentando sabotearla. Mantenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza, incluidas las emergentes. Atacamos ayer y atacamos hoy".

La situación humanitaria en el sur del Líbano sigue siendo crítica. Según informes de Naciones Unidas, mientras los delegados diplomáticos negocian en Pakistán y Estados Unidos, la cifra acumulada de víctimas desde el 2 de marzo asciende a 2.491 fallecidos.

El ejército israelí informó que, en las últimas horas, sus soldados abatieron a seis milicianos de Hezbollah en la localidad de Bint Jbeil, tras detectar el uso de una ambulancia para el transporte de explosivos y granadas