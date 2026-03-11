Se acabó Magis TV y Xuper: cómo ver series y películas gratis y de forma legal

Con Magis TV y Xuper fuera de servicio, millones de usuarios se quedaron sin su fuente habitual de series, películas y canales en vivo. Lo que muchos no sabían es que, además del bloqueo, estas aplicaciones representaban un riesgo real: al instalarse mediante archivos APK descargados fuera de las tiendas oficiales, podían exponer los dispositivos a malware, fallas de seguridad y robo de datos personales.

La buena noticia es que existen alternativas legales y completamente gratuitas que cubren buena parte de lo que estas plataformas ofrecían.

Las mejores opciones gratuitas para ver series y películas

Para quienes no quieren pagar una suscripción mensual, estas plataformas son el punto de partida:

Plataforma Qué ofrece Disponible en Pluto TV Canales en vivo + películas y series on demand Smart TV, celular, web Tubi Amplio catálogo de películas y series Smart TV, celular, web Plex Películas, series y canales temáticos Smart TV, celular, web Samsung TV Plus Canales en vivo gratuitos Smart TV Samsung LG Channels Canales en vivo gratuitos Smart TV LG

Todas se financian con publicidad, por lo que el contenido se interrumpe con anuncios. No incluyen los estrenos más recientes, pero permiten ver una gran variedad de contenido de forma legal y sin descargar nada sospechoso.

Si ya tenés cable o internet: una opción que quizás no estás usando

Una alternativa que muchos usuarios pasan por alto es que los principales operadores de cable e internet del país trasladaron su servicio a las Smart TV. En muchos casos, el acceso a canales en vivo y a un catálogo on demand ya está incluido dentro del plan contratado, sin costo adicional. Vale la pena revisar si el proveedor de cable o internet que ya tenés ofrece una aplicación oficial para el televisor antes de buscar otras opciones.

Qué alternativas legales existen para ver series y películas en una Smart TV

Cómo instalar aplicaciones de forma segura en el televisor

Lo que ocurrió con Magis TV y Xuper dejó una advertencia clara: cuando una app promete acceso ilimitado a contenidos pagos sin costo y exige descargar archivos externos o modificar la configuración del televisor, conviene desconfiar.

Para evitar riesgos, estos son los pasos básicos:

Descargar siempre desde la tienda oficial del Smart TV: Android TV, Tizen (Samsung), webOS (LG) o la que corresponda a cada marca.

del Smart TV: Android TV, Tizen (Samsung), webOS (LG) o la que corresponda a cada marca. Revisar quién desarrolló la aplicación y qué permisos solicita antes de instalarla.

y qué permisos solicita antes de instalarla. No activar la opción de "orígenes desconocidos" salvo que sea estrictamente necesario y se confíe en la fuente.

salvo que sea estrictamente necesario y se confíe en la fuente. Verificar que la app tenga soporte técnico activo y actualizaciones regulares.

Seguir estos pasos no garantiza una experiencia igual a la de Magis TV, pero sí asegura que el televisor y los datos personales estén protegidos mientras se disfruta el contenido de forma legal y sin riesgos.