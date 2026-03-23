El cine que no olvidó: las 7 películas argentinas sobre la dictadura que tenés que ver

El 24 de marzo de 1976 no solo marcó a una generación: también inspiró a otra. Desde los primeros años de la democracia hasta hoy, el cine argentino volvió una y otra vez sobre la dictadura para procesar, denunciar y recordar. Estas son siete películas que no deberían faltar en ninguna lista.

La historia oficial (1985)

Dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, fue la primera película argentina en ganar el Oscar a Mejor Film Extranjero. Narra la historia de una mujer que comienza a sospechar que su hija adoptiva podría ser hija de desaparecidos. Empezó a rodarse en 1983, mientras la dictadura todavía estaba en pie. Un hito del cine mundial que sigue siendo tan poderoso hoy como el día de su estreno.

La noche de los lápices (1986)

Dirigida por Héctor Olivera, está basada en hechos reales y reconstruye el secuestro, la tortura y la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios de La Plata en 1976, que reclamaban el boleto estudiantil. Es uno de los films más crudos y más vistos sobre la represión. Hoy forma parte de los programas educativos de cientos de escuelas y universidades de todo el país.

Garage Olimpo (1999)

Dirigida por Marco Bechis, es considerada por muchos críticos la mejor película argentina sobre la dictadura. Fue la primera en abordar en profundidad el funcionamiento de los centros clandestinos de detención y los vuelos de la muerte. Sin estrellas conocidas en su elenco, tiene una potencia actoral y narrativa que la hace difícil de olvidar.

Kamchatka (2002)

Marcelo Piñeyro dirigió esta historia de la dictadura vista desde los ojos de un niño. En el otoño de 1976, una familia se ve obligada a esconderse en una casa de campo. Un film que habla del miedo, la resistencia y la infancia interrumpida con una sensibilidad y una delicadeza poco comunes en el género.

Infancia clandestina (2011)

Dirigida por Benjamín Ávila, hijo de desaparecidos, retrata la vida cotidiana de un niño dentro de una familia militante durante la dictadura. Con Natalia Oreiro y Ernesto Alterio en el elenco, combina la mirada íntima con la épica histórica. Un guión impecable y actuaciones memorables que la convirtieron en una de las más premiadas de su generación.

Rojo (2018)

La más oblicua de la lista, y también una de las más perturbadoras. Benjamín Naishtat no narra la dictadura en sí sino la Argentina previa al golpe: la complicidad social, el miedo, la violencia latente. Ganó tres premios en el Festival de San Sebastián, incluyendo Mejor Director y Mejor Actor para Darío Grandinetti.

Argentina, 1985 (2022)

El hito más reciente. Ricardo Darín encarna al fiscal Julio César Strassera en el histórico Juicio a las Juntas. Dirigida por Santiago Mitre, fue nominada al Oscar y ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Logró algo extraordinario: llevar a nuevas generaciones a conocer uno de los capítulos más importantes de la historia argentina. Disponible en Amazon Prime Video.