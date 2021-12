Quedan solo tres días para terminar el 2021 pero a Netflix todavía le queda un gran estreno: la temporada 4 de Cobra Kai, la serie que trajo de regreso la historia de Karate Kid. Esta nueva entrega promete más peleas, sorpresas para los fanáticos de la saga y el regreso de un villano que hará tambalear la reciente alianza entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence.

El intento de los grandes estudios hollywoodenses por reflotar clásicos del cine y series de televisión que brillaron en el pasado dio uno de sus mejores resultados con Cobra Kai. La apuesta de YouTube – la primera plataforma de streaming en que se transmitió- resultó un éxito, tanto para los nostálgicos por las películas de Karate Kid como para las nuevas generaciones.

A la primera entrega se le sumó una segunda temporada con más -y mejores- escenas de acción y la incorporación de nuevos personajes que rápidamente conquistaron al público y se ganaron el visto bueno de la crítica especializada, lo cual garantizó la continuidad del proyecto.

.

¿Qué pasó en la tercera temporada?

La temporada 3 llegó en el primer día de 2021 a través de Netflix y no decepcionó. Al elenco conformado por Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene) y Martin Kove (John Kreese) se sumó Elisabeth Shue para traer de regreso al amor adolescente de los dos protagonistas: Ali Mills.

Para sorpresa de los fans, quien fuera primero la pareja de Johnny y luego de Daniel, hace una aparición clave para para dejar atrás viejos rencores entre los eternos rivales y da inicio a una alianza que veremos florecer en la nueva entrega de la serie, cuando ambos junten fuerzas para derrotar a su enemigo en común, John Kreese.

El final de la tercera temporada dejó una pista sobre el regreso de otro personaje legendario en el mundo de Karate Kid. En una escena del último capítulo se puede ver a John Kreese haciendo una llamada para traer de vuelta a otro gran villano, Terry Silver.

Lo que viene

El tráiler oficial de la cuarta temporada muestra a los nuevos aliados, Johnny y Daniel intentando trabajar juntos pese a tener maneras muy diferentes para enseñar karate a sus alumnos.

El dúo entrena al grupo de adolescentes encabezados por Miguel Díaz y Amanda Larusso (la hija de Daniel) en el Miyagi-Do, pero Johnny quiere inculcarles algunos de sus antiguos – y polémicos- métodos de enseñanza, lo que genera fricción entre los sensei.

Como las temporadas anteriores, esta entrega tendrá 10 episodios en total, aunque su duración aún no está confirmada. Los nombres en inglés son los siguientes:

Un pequeño adelanto de la temporada 4: Johnny Lawrence haciendo el famoso movimiento de karate La Grulla, con el que Daniel lo derrotó en la película.

- "Let's Begin"

- "First Learn Stand"

- "Then Learn Fly"

- "Bicephaly"

- "Match Point"

- "Kicks Get Chicks"

- "Minefields"

- "Party Time"

- "The Fall"

- "The Rise"

El ¿nuevo? villano

El misterioso destinatario de la llamada que hace Kreese al final de la temporada 3 fue revelado en uno de los últimos trailers que lanzó Netflix antes del estreno de la cuarta entrega, que se podrá ver desde el 31 de diciembre.

El recordado villano, Terry Silver, fue un amigo y aliado de Kreese en el pasado y se sumará al dojo Cobra Kai, que ahora es comandado por el ex militar, para derrotar a Daniel y a Johnny de una vez por todas y obligarlos a abandonar The Valley.

Puede que la historia se repita y Terry aplique las mismas técnicas de manipulación que usó en el pasado con Daniel para atraer al hijo de Johnny (Robby).

¿Habrá temporada 5 de Cobra Kai?

La siguiente temporada, la quinta, está confirmada, aunque se desconoce posibles fechas de estreno y cuándo comenzará la filmación. Un rumor señala que Hillary Swank podría aparecer en la serie como Julie Pierce, la joven que en Karate Kid 4 entrenó con el Sr. Miyagi.

Josh Heald, el creador de la serie, dijo en entrevista para ScreenRant que la quinta temporada no será la última de Cobra Kai."Hay más allá de la temporada 5. No estamos escribiendo el final de la serie en el final de la quinta temporada. No podemos creer que logramos grabar dos temporadas este año. En nuestras mentes, es difícil de creer qué tan adelante vamos en la historia de lo que la gente ha visto. La temporada 5 es otra enorme temporada, con muchos sabores nuevos y cosas que no se han visto hasta ahora en el show, y no será el final".