El entusiasmo por el reencuentro con el héroe se reflejó en la fidelidad de los fans a la hora de adquirir las entradas para el estreno de la nueva película. Es así que, minutos antes de la llegada del lunes 29 de noviembre, los fanáticos de todo el mundo acordaron sacar sus entradas para ver la película más esperada del año en cuanto a superhéroes y personajes salidos de historietas.

Tras una impaciente espera, este 15 de diciembre en algunos países y el 16 en otros, se estrena Spider-Man: Sin camino a casa. El fervoroso entusiasmo se reflejó en la venta de tickets anticipados. Tan bueno fue el resultado que Amy Pascal, productora del film, prometió tres películas más del personaje.

.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel, no es la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la siguiente con Tom Holland y Marvel. Pensamos en esto como tres películas y ahora vamos a por las tres siguientes. Spider-Man: sin camino a casa no será la última de nuestras películas del MCU”, aseguró esta mañana Pascal en una entrevista con el sitio Fandango.

La tercera película del hombre araña que tiene como protagonista a Tom Holland y que reunirá a una lista de personajes más allá de esta trilogía, generó tanta euforia que no solo llegó a colapsar los sistema de ventas de entradas sino que empujó a una de las máximas responsables de esta trilogía a confirmar más títulos con Tom Holland y Marvel.

Respecto a la caída de los sistemas por la importante demanda, en la Argentina, la cadena Showcase salió minutos antes de la medianoche y ya había colapsado apenas llegado el lunes 29. Hoyts / Cinemark lanzó a la medianoche en punto y su página cayó a los 11 minutos pasadas de las 12. Cinépolis tuvo la misma suerte y no solo en Argentina, en Colombia, que era la única cadena que había habilitado la preventa, también colapsó.

¿Qué se sabe acerca de Spider-Man: Sin camino a casa?

Spider-Man: No Way Home o en castellano Spider-Man: Sin camino a casa es la tercera entrega de la saga sobre el Peter Parker de Tom Holland. La última trilogía sobre el Hombre Araña y la posibilidad de que este apareciese en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel como Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame es fruto del acuerdo entre Sony Pictures y Marvel Studios.

Aunque parecía que la relación entre ambas compañías iba a llegar a su fin tras el estreno de Sin camino a casa, la productora de Sony, Amy Pascal, ha confirmado que el acuerdo sigue y que habrá otra trilogía del Trepamuros con Holland.

Mirá el trailer oficial.