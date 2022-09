Netflix comenzó el mes de septiembre con una ola de estrenos, y uno de ellos llamó la atención de su público con rapidez. El popular servicio de streaming estrenó esta semana una nueva película de terror de origen británico. El film de 110 minutos logró cautivar a los miembros de la plataforma de streaming, posicionándose como lo más visto de la Argentina en la actualidad.

Se trata de "Yo estuve aquí", ("I Came By", su título original). El exitoso estreno está protagonizado por el ganador del premio BAFTA George MacKay, el tres veces ganador del premio SAG Hugh Bonneville y la actriz ganadora del Emmy Kelly Macdonald. Fue dirigida por Babak Anvari, un cineasta británico-iraní cuyos trabajos anteriores incluyen las películas de terror "Under the Shadow" y "Wounds".

De qué se trata "Yo estuve aquí", el espeluznante nuevo éxito de Netflix

La película se posicionó entre lo más visto en Argentina.

"Yo estuve aquí" se centra en los grafiteros Toby (MacKay) y Jay (Percelle Ascott), dos amigos que irrumpen en las casas de gente privilegiada y pintan en sus paredes la frase que le da nombre a la película, como su única forma de devolver el golpe al establishment. Los colegas elige al aparentemente santo juez retirado Sir Hector Blake (Hugh Bonneville) como su última víctima de vandalismo, hasta que Jay descubre que su novia está embarazada y abandona su arriesgado proyecto paralelo.

Enfurecido porque su amigo lo abandonó, Toby decide hacer el golpe por sí mismo e irrumpe en la lujosa casa de Blake, ubicada en el centro de Londres. Pero antes de que pueda marcar el infame eslogan del dúo en la pared, Toby se encuentra con algo inquietante que está decidido a resolver. Decir más sería arruinar la sorpresa que Netflix mantuvo bien escondida.

Siguiendo una tendencia cada vez más vista en el género de terror, Anvari utiliza su film para reflejar la realidad que sufren los millones de afectados por la crisis del costo de vida que actualmente atraviesa el Reino Unido. "Yo estuve aquí" empieza como un comentario social directo sobre la clase, los privilegios y el desequilibrio de poder, pero se convierte rápidamente en una inquietante película de terror.

La temática de la película es siniestra, y la cámara no teme acercarse a lo grotesco que se esconde debajo de los pisos pulidos de la casa del juez. Es definitivamente una película para adultos, gracias al enfoque más lento de la historia y las blasfemias frecuentes, el uso ocasional de drogas y la brutalidad implícita. De acuerdo a lo que precisaron los especialistas de crítica en IMDB, "Yo estuve aquí" tiene 6 puntos de aprobación, por lo que se puede afirmar que está "aprobada" para verla.