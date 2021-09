El actor Hafþór Júlíus Björnsson, de 32 años, dejó a todos impresionados por su actuación y por su temido físico que mostró en la serie original de HBO Game of Trones, (Juego de Tronos). Su forma física se veía tan gigante y aterradora que los propios guionistas de la serie decidieron apodar al personaje de Sir Gregor Clegane como “la Montaña”.

Según contó Björnsson, su peso había llegado hasta los 205 kilogramos cuando atemorizaba con su estructura de una mole. Tal es así, que el actor islandés participó durante una década en competiciones de la World’s Strongest Man (Los hombres más fuertes del mundo).

“Tiene mucho que ver con la forma de ser de los islandeses. Pertenecemos a un país pequeño, pero queremos ser recordados como gente fuerte que se enfrenta a condiciones difíciles en el día a día. Es nuestra mentalidad. Es el deseo de no abandonar y superarnos”, aseguró “la Montaña” en un vídeo que publicó en su canal de YouTube.

“Sir Gregor” confesó que pesaba siempre alrededor de los 205 kilos ya que sostuvo que había descubierto que cuanto más pesado era, más fuerte se sentía. “Por ello me pasaba el día comiendo cada dos horas y entrenando”, dijo Björnsson, el actor de Game of Trones quien también admitió: “Era extenuante, pero estaba obsesionado porque creía que me ayudaría a ser el mejor como así sucedió. Sacrifiqué mi salud, que es una locura si piensas en ello”.

Sin embargo, esa extenuante y poco saludable rutina de mantenerse en un peso pesado se terminó para deportista que formaba parte del elenco de la serie más vista de Game of Thrones. “Me he convertido en boxeador porque me gustan los desafíos”, reveló quien interpretó a “la Montaña”, que tomó esa decisión porque su antiguo ritmo de vida, dieta y entrenamientos eran insostenibles.

“Ahora he adelgazado unos 60 kilos y me siento diez veces mejor. Más fuerte, con más energía y mejor concentración. Hace que la vida sea mejor. Cada día trato de superarme y ser mejor en todos los sentidos porque en el momento en que piense que soy el mejor en algo, será cuando empiece a empeorar”, reflexionó el actor y deportista que participó de Game of Trones.

Su debut en el boxeo profesional

Pese a que Björnsson realizó toda esta nueva rutina y transformación de vida para gozar de una mejor salud, había puesto excusa que se basaba en desafiar a uno de sus históricos rivales en las pruebas de fuerza, el británico Eddie Hall, quien también se había cambiado al boxeo.

Su debut en el boxeo profesional fue planeado para septiembre de 2021, pero Hall sufrió hace un tiempo una lesión en el bíceps de su brazo izquierdo que le obligó a pasar por quirófano y postergar el combate con el actor y pugilista islandés.

Más allá de que no podrá competir contra Hall, Björnsson está a punto para dedicarse de lleno al boxeo, ya que no es la mole de 205 kilogramos de antes. Ahora, el actor convocado por HBO se transformó en una montaña más ligera, de 60 kilos menos. Por ese motivo, sus sueños de ser un gran boxeador continúan y está listo para enfrentar a Hall cuando se recupere de su lesión.

El antes y después del "Si Gregor 'la montaña Clegane"

El antes de "Sir Gregor".

Así está ahora "Sir Gregor".

