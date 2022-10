Si bien muchas personas le atribuyen distintas predicciones a "Los Simpson", la realidad es que también hay quienes han encontrados mensajes subliminales acerca del origen o muerte de ciertos personajes que marcaron el transcurso del programa. Desde hace unos años, un grupo de fanáticos llegaron a la conclusión de que Ralph no es hijo del jefe de policía. Si bien se especularon distintos nombres, recién ahora se pudo saber quien es el verdadero padre del niño.

No hay manera de negar que la familia amarilla son una de las series animadas más exitosas del mundo. Cada una de sus figuras se volvieron icónicas y forman parte del colectivo imaginario de los millones de espectadores desde 1989. A pesar de que hay personas que son escépticas en cuanto al valor educativo que tienen, según los expertos en la materia aseguran que tiene un gran grado sociológico que deja al descubierto diferentes eventos que atraviesan los individuos a lo largo de su vida, es decir, sus episodios pueden ser un reflejo de la sociedad en la que convivimos.

Cada vez que se pone en revisión los capítulos o se estrena una nueva temporada del programa, se revela o se encuentran nuevos secretos que eran desconocidos. Si bien el creador de la tira animada, Matt Groening, nunca habló de estas sorprendentes coincidencias y teorías, los seguidores no dejan de comentar en las redes sociales acerca de los mitos. En esta oportunidad, se descubrió que Ralph no es el hijo de Gorgory sino de uno de sus mejores amigos.

Los fans aman a Ralph, pero su origen es completamente desconocido.

Conmoción en "Los Simpsons": ¿Quién es el verdadero padre de Ralph?

Desde hace más de una década la comunidad simpsoniana asegura que el pequeño nene no es hijo del Jefe Gorgory debido a que no tiene la nariz de "chancho" que es tan distintiva en el hombre y tampoco posee el cabello azul de Clancy. Asimismo, muchos destacan que claramente tiene las facciones de Sarah, su madre, esto afirmaría que no fue adoptado, pero ¿De dónde proviene ese pelo negro y genética predominante?.

Teniendo en cuenta las características de Rafa, muchos sostienen que el verdadero padre del personaje es Eddie, uno de los agentes que trabaja en el Departamento de Policía de Springfield, junto con Gorgory y Lou. Esta afirmación deriva de qué amos tienen el pelo prácticamente idéntico (pelado con algunos menos en negro) y se resalta que son un poco "bobos".

Siguiendo con lo planteado por los fanáticos, la progenitora del nene habría engañado a su marido con quien además de ser compañero de empleo también es amigo. Aparentemente, el jefe nunca supo de esta infidelidad y por eso siempre crío al pequeño como suyo, sin embargo, en un capítulo descubre la verdad de todo.

En esta secuencia se puede ver los puntos de común que tiene con Eddie.

El capítulo que revela la verdad

Recientemente, se entrenó la temporada 34 de "Los Simpson" y finalmente se pudo dar respuesta a la gran incógnita que rodeo al personaje de Ralph durante años. Más precisamente en el capítulo número tres que se titula como "Lisa the Boy Scout" o "Lisa, la Boy Scout", el Jefe Gorgory se enfrenta a Sarah y le pide que le diga la verdad acerca del pequeño nene.

En la escena se puede ver que la pareja está discutiendo y en ese momento el marido le dice a su mujer "La mentira termina ahora". Acto seguido, el hombre rompe un vaso contra la pared y asegura "Sé que Eddie es el verdadero padre de Rafa". Ante la negativa de la madre, sostiene "Por dios mira su cabello, es igual" y en ese preciso instante el nene aparece tomado de la mano del agente de policía quien afirma "El aliento de mi hijo huele a comida de gato".

Tras esta significativa secuencia, se pudo confirmar la teoría acerca de la paternidad del querido personaje. Si bien se pudo resolver la incógnita, quedan muchas más preguntas para responder acerca de la serie y los seguidores esperan poder seguir descubriendo lo que se esconde detrás de este éxito televisivo que no deja de sorprender.