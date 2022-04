Esta semana Bruce Willis contó que fue diagnosticado de afasia y deberá retirarse de la actuación. También, hay otro humorista que piensa en no realizar más esta actividad: Jim Carrey anunció que piensa en dejar la actividad luego del estreno de "Sonic 2, la película", producción a la que puso su voz para un personaje.

"Me retiro", afirmó el hombre de 60 años en diálogo con Acces Hollywood y citado por el sitio estadounidense Variety. "Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”.

Sin embargo, no está cien por ciento seguro de esta decisión ya que si recibe una propuesta que sea "soñada" no descarta la posibilidad de ser partícipe. "Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar, pero me tomaré un descanso".

La estrella de Mentiroso, mentiroso se ha sincerado sobre su carrera y dijo que prácticamente ha terminado con ella, ya que aclaró que solo podría reconsiderar un regreso si recibe llamadas de figuras como, por ejemplo, la actriz Dolly Parton.

Para el actor trabajar con la cantante y productora sería un lujo sin lugar a dudas. “Para mí Dolly es un ser de otro mundo, más grande de lo que puedas imaginar”, dijo.

Jim Carrey en Tonto y re tonto.

El estadounidense expresó que está contento con su presente ya que le permite estar en tranquilidad. Además, reveló que le gusta "poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente"

Jim en su estudio de pintura.



Con una carrera forjada en la comedia, Carrey saltó a los primeros planos con sus protagónicos en "La Máscara", "Tonto y re tonto" y la saga de "Ace Ventura". Sin embargo, también supo armar muy buenos papeles dramáticos en películas como "The Truman Show", "El número 23" o "El eterno resplandor de una mente brillante".

En caso de que Carrey decida no volver a interpretar a algún personaje, su último trabajo será la película Sonic 2 en la que interpreta al villano Dr Robotnik. La producción está basada en un personaje de videojuegos y se estrenará este fin de semana en España, México y otros países de Europa. En Argentina estará disponible a partir del 7 de abril.