El enorme parecido de un básquetbolista llamado Zach Andrews, que jugaba en la G League -liga de reserva de la NBA-, con LeBron James, hizo que su carrera diera un giro inesperado. El hombre pasó de ser deportista a doble acción de uno de los mejores jugadores de básquet del momento. Andrews hizo su debut en el mundo del cine gracias a la nueva película de Warner Bros. "¡Space Jam! La Nueva Era".

Durante sus cinco temporadas en la G League, Andrews fue uno de los jugadores "más atléticos" del juego y promedió 7.4 puntos y 6 rebotes con en sus partidos con los D-Fenders, Wolves y los Suns.

En 2012, Andrews fue parte del equipo All-Stars y participó en el "Concurso de Dunk" en el mismo años. Además, tuvo un período de entrenamiento con Los Ángeles Lakers, donde estuvo al lado de figuras como Kobe Bryant, Metta World Peace, Pau Gasol y Andrew Bynum. Con estas estrellas ganó el campeonato de la División del Pacífico de la NBA.

Pese a su buena performance deportiva en el mundo del básquet de NBA, desde 2019, Andrews trabaja como doble de riesgo para la empresa Warner Bros Entertainment y este año participó del remake sobre los Looney Tunes.

Andrews dijo que Space Jam fue su primera película y remarcó que está agradecido de poder participar de la producción. "Es una vida maravillosa que me han dado desde el baloncesto, y me siento bendecido", afirmó.

"Conseguí dos papeles de personajes, uno en una serie de HBO y otro en una película que es una propiedad muy conocida", dijo Andrews en una entrevista a los medios locales. "Estoy disparando para esos en este momento. Es muy emocionante", manifestó.

Zach Andrews durante su etapa en la G League.

El doble de acción relató que tuvo una infancia difícil en Sacramento, California y vivió separado de sus seis hermanas y dos hermanos. “Mi abuela nos estaba criando. Luego fuimos a hogares de acogida, y todos nos dividimos. Fue una situación difícil y desgarradora, pero en la escuela secundaria supe qué camino quería”, contó.

"En la escuela secundaria me di cuenta de que podía entretener a la gente, hacerla reír, y me sentí genial al hacer eso y quería convertirme en una carrera. Es una pasión para mí, no por el dinero. Es importante para mí que los niños en una situación de cuidado de crianza ven lo que es posible para ellos, que pueden lograrlo", dijo el basquetbolista y el ahora nuevo doble de acción de la Warner Bros.

.

Con respecto a su carrera en el básquet, Andrews, de 36 años, aseguró que regresará a Peoria, Illinois, para jugar para el equipo local Peoria All-Stars en el torneo de baloncesto en el Carver Arena.

La carrera profesional de Andrews comenzó en Turquía y continuó con temporadas en España y Japón, hasta que llegó a Los Ángeles (con el equipo de los Defensores, la filial de la Liga D de los Lakers). Luego el basquetbolista pasó por Santa Bárbara, Montenegro y regresó a Los Ángeles. Continuó su travesía en países de Asia y Centroamérica.