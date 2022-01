Leonardo DiCaprio es probablemente uno de los mejores actores de la industria del cine en los Estados Unidos. El artista destacado por "El lobo de Wall Street" y "El Renacido" -la película que le valió su primer Oscar a Mejor Actor-, tiene una vinculación con la Argentina más que llamativa.

DiCaprio se encuentra en pareja con una joven modelo argentina llamada Camila Morrone. Fue la propia joven quien en una reciente entrevista reveló que junto al reconocido interprete pasó una de las "peores citas de su vida".

En el reportaje, Morrone precisó: “Alquiló un cine completo y me hizo ver todas las películas de Star Wars mientras corría con su sable de luz pretendiendo luchar contra los malos”, detalló.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone están juntos desde el año 2017.

La argentina tiene un breve recorrido en la pantalla grande. Desde el 2013 hasta el día de la fecha supo participar en seis películas. Una de ellas la llevó a recibir el premio "Rising Star" en el Festival Internacional de Cine de San Diego. Cabe destacar que tanto Morrone como DiCaprio se encuentran en pareja desde el año 2017.

“Me hizo ver The Mandalorian mientras rodábamos No mires arriba”, reconoció Jonah Hill.

El encargado de hacer conocido el fanatismo de "Leo" por la saga de George Lucas al público fue Jonah Hill, quien compartió recientemente elenco con Di Caprio, en la filmación de "No mires arriba". Debido a la pandemia del coronavirus, ambos debieron recluirse en la ciudad "yanqui" de Boston, donde convivieron varios días.

“Mientras estábamos encerrados durante el rodaje de la película, Leonardo DiCaprio y yo decidimos vivir juntos en Boston. No podíamos ir a restaurantes, así que compartíamos una casa y veíamos toneladas de películas”, detalló Hill.

En adición, contó que el interprete de "Jack" en "Titanic" estaba obsesionado con una serie en particular y que obligó a su compañero a verla. “Me hizo ver 'The Mandalorian' mientras rodábamos No mires arriba”, admitió quien supo actuar en "Una Noche en el Museo".

¿Le gustó o no le gustó? Fue lo primero que muchos se preguntaron. Para su suerte y la de todos los fanáticos del actor, no los dejó con la duda. “Bueno, Baby Yoda era muy tierno, pero me importaba un carajo porque no entendía nada de lo que estaba pasando”, aseguró.