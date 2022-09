Basada en la serie australiana homónima de 1994, Aprendiendo a vivir (Heartbreak High) ya es furor en Netflix y se convertirá este año en la opción perfecta para los aficionados del género adolescente.

Con ocho capítulos de 50 minutos de duración cada uno, esta producción australiana es una de las recomendaciones para aquellos fanáticos de la reconocida serie adolescente Sex Education.

Pasaron más de dos décadas desde que el público vio por última vez al instituto Hartley High, que acogió las idas y venidas de estudiantes con orígenes culturales distintos en la época noventera.

En esta nueva versión, más enfocada en la generación Z, Netflix deja ver el primer tráiler de la adaptación moderna.

“Un descubrimiento convierte a Amerie en una paria instantánea en Hartley High y provoca una ruptura misteriosa y muy pública con su mejor amiga, Harper. Con sus nuevos amigos, los extraños Quinni y Darren, Amerie debe reparar su reputación, mientras navega por el amor, el sexo y la angustia”, reza la sinopsis oficial de la N roja.

La versión 2022 fue desarrollada por Hannah Carroll Chapman junto a los creadores de la serie australiana de los 90, Ben Gannon y Michael Jenkins, para Netflix.“Aprendiendo a vivir” se adentra en la mente y la vida de un grupo de adolescentes australianos.

Es un reboot de la historia original y suma nuevos y diversos personajes para retratar cómo serían las vidas de los adolescentes en la actualidad: Ayesha Madon es Amerie, una chica de clase trabajadora que se ha convertido en la más odiada; Asher Yasbincek es Harper, la chica punk del colegio y ex amiga de Amerie; James Majoos es Darren, un alumno sudafricano queer y no binario; Chloe Hayden es Quinna, la mejor amiga de Darren que tiene autismo; Thomas Weatherall es Malakai, un atleta de baloncesto; Will McDonald es Ca$h, un eshay y traficante de drogas; Josh Heuston, es Dusty, el músico bisexual que se involucra románticamente con Harper; y Gemma Chua-Tran es Sasha, una chica lesbiana y no binaria.

