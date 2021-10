Cada vez que se lanza el avance de una película que es esperada, los fanáticos se vuelve locos porque quieren conocer más. Sin embargo, hay ocasiones que no se espera mucho de una serie o film y termina sorprendiéndolos. Este fue el caso de "Lightyear", la precuela de Toy Story que se centrará en la historia del astronauta y coprotagonista de las famosa saga de Pixar.

A fines del año pasado, desde Disney-Pixar anunciaron que el próximo proyecto en el que se encontraban trabajando era una película en donde el protagonista sería Buzz Lightyear, el guardián espacial que es el ladero del vaquero Woody. Esto no fue bien recibido por muchos fans de Toy Story.

A eso hay que sumarle que muchos de los seguidores de la saga animada se mostraban en contra de la designación del actor Chris Evans, quien será la voz del querido astronauta. Ese enojo radicaba primordialmente en que lo correcto era que el encargado sea el actor Tim Allen, quien realizó el doblaje en inglés en cada una de las entregas de aventuras de los juguetes de "Andy".

Sin embargo, todos esas dudas y cuestionamientos que habían surgido en su momento parecen haberse disipado este miércoles cuando se lanzó el tráiler de la película. El mismo fue revelado a traves de las redes sociales y rápidamente los fanáticos de Toy Story hicieron tendencia en Twitter el hastag "Lightyear".

Esta nueva aventura relatará cómo Buzz, el joven piloto, se convirtió en el Guardián Espacial inmortalizado como figura de acción. Este trabajo será una realización de Angus MacLane, una de las veteranas figuras de Pixar que codirigió "Buscando a Dory" (2016) y que en 2004 recibió el premio Annie por su trabajo de animación de personajes en "Los increíbles".

Tras el primer avance, el reconocido actor Chris Evans, estrella de Marvel, no ocultó su emoción por ser parte de este trabajo y sobre todo por la responsabilidad de prestar su voz para el protagónico, en una tarea que describió en declaraciones con los medios de comunicación como "un sueño hecho realidad".

" Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más ni nada menos que magia", expresó Evans, quién interpretó por más de una década al Capitán América en la franquicia cinematográfica de Los Vengadores.



Por último,"Lightyear", que contará con la producción de Galyn Susman, conocida por su participación en "Ratatouille" (2007) y la cuarta y última entrega de Toy Story, estrenada en 2019. no tiene fecha exacta de estreno.

No obstante, si se conoció que será durante junio del 2022. Así que quedarán varios meses por delante para conocer más sobre esta nueva historia que despertó la curiosidad de muchas fanáticos de la popular saga.