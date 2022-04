Casi Feliz llegó a Netflix el 1 de mayo de 2020 y tuvo un éxito arrollador. Al punto que se mantuvo entre lo más visto de la plataforma de streaming en Argentina por varias semanas. Ante ese panorama, era imposible que no continúe y el pasado miércoles se estrenó la segunda temporada de la serie creada por Sebastián Wainrach.

El actor y conductor interpreta con una mirada semiautobiográfica a un neurótico e inseguro conductor de radio que intenta hallarse en su vida adulta. La tira está dirigida por Hernán Guerschuny y en esta nueva entrega profundizará en los conflictos que el protagonista atraviesa con Pilar (Natalie Pérez), su expareja y madre de sus dos hijos, que comienzan a madurar y a enfrentarse con su padre.

A lo largo de ocho episodios, ese entramado de relaciones se renueva con las dificultades con su hermano y con sus compañeros de trabajo -entre ellos "Sombrilla" (Santiago Korovsky), el productor del programa-, que cada vez lo respetan menos, aunque principalmente es Sebastián quien deberá resolver sus propias mañas y resentimientos para lograr llevarse mejor con el mundo que lo rodea.

Se trata de una propuesta cómica, pero con toques de dramas, y según indicó el propio Wainraich, varias de las situaciones de su personaje forman parte de su propia cotidianidad y pensamientos de vida.

"Se llama Sebastián, trabaja en radio, es hincha de Atlanta y tiene la neurosis de un judío porteño, pero no me veo identificado... Es un mundo que me gusta abordar, sobre el que me gusta escribir y pensar, pero eso no significa que sea mi vida de manera literal. Es autobiográfico, pero no desde ahí. Si yo escribiera una serie sobre tres mujeres odontólogas, también sería autobiográfica", afirmó, en diálogo con La Nación.

"Cuando uno escribe, siempre hay algo personal que se filtra. Incluso, si te involucrás con un mundo con el que no tenés nada que ver, lo personal aparece en la mirada que le das a ese tema y al mundo", agregó y continuó: "Muchas escenas están basadas en la vida real, pero distorsionadas. En el fondo, ya no me parece tan rico pensar en las similitudes con mi propia vida".

Casi Feliz Temporada 2: reparto

El elenco lo completan Peto Menahem, Lucas Wainraich, Sofía Guerschuny Pesci y Miguel Ángel Podestá.

Además, esta temporada cuenta con destacadas participaciones de invitados especiales: Carla Peterson, Benjamín Amadeo, Julieta Díaz, Carlos Portaluppi, Rafael Ferro, Daniel Hendler, Diego Gentile, Gustavo Garzón, Adriana Aizemberg y María Abadi.

Casi feliz causó furor en Netflix

La segunda temporada de la serie llegó al catálogo de la plataforma de streaming el miércoles 13 de abril a las 00 horas y rápidamente ingresó a la lista de títulos más vistos: Actualmente, se encuentre en el puesto 5 del top ten de Netflix.

Tras su estrenó, cientos de usuarios compartieron en Twitter elogios y comentarios de todo tipo.

“No man, esperé más de un año para ver Casi feliz y me lo terminé en el día del estreno en 4 horas. Estoy que grito”, "¿Cómo se hace para no ver Casi feliz de un tirón? Voy por el capítulo cuatro y no tengo planes de frenarla, gran producto”, “Flaco, hace tres horas que me estoy meando de risa por tu culpa. IMPERDIBLE”, fueron algunos de los tuits de los televidentes.