Netflix está en un gran momento. Más allá de la gran expectativa que hay por los estrenos de abril, la plataforma de streaming más popular sigue cosechando frutos de las últimas producciones que llegaron a su catálogo. Un claro ejemplo de esto es Hasta que nos volvamos a encontrar, la película que la crítica fulminó, pero que de todos modos se convirtió en uno de los títulos más vistos del mundo.

El film fue dirigido por Bruno Ascenzo y no brilla por la originalidad de la trama, pero si nos muestra una pareja que son puro fuego y unos paisajes maravillosos de Perú.

De acuerdo a los críticos, falta representación de la cultura peruana y no contiene una mirada profunda de la coyuntura social en la que se desarrolla, sino que es más bien una excusa para dar comienzo a una historia romántica y de entretenimiento liviano.

De todos modos, según cifras oficiales, en su primera semana logró más de 12 millones de visualizaciones. En este caso, se contabilizaron las reproducciones desde el 14 hasta el 20 de marzo. Hasta que nos volvamos a encontrar se estrenó en streaming el viernes 18 de marzo.

Además, figura en el Top 10 de 44 países, actualmente en Argentina ocupa la novena posición. Distribuida internacionalmente como Without Saying Goodbye, figura en el Top global de las películas de habla no inglesa, como el mejor estreno no estadounidense, después de la sueca Black Crab.

Los títulos más reproducidos de Netflix.

¿De qué se trata Hasta que nos volvamos a encontrar?

"Ella es una artista con deseos de aventura. Él es un arquitecto adicto al trabajo en busca de una gran oportunidad. Son totalmente opuestos, pero justo lo que necesitan", dice la sinopsis oficial de Netflix.

Maxi Iglesias, uno de los actores españoles del momento, se pone en la piel de Salvador Campodónico un joven empresario con las ideas muy claras que viaja hasta Perú para construir un ambicioso complejo hotelero para la empresa familiar. En Cusco conoce a Ariana (Stephanie Cayo), una chica que vive en libertad, sin ataduras y que asegura no creer en el amor.

Hasta que nos volvamos a encontrar: reparto

Además de Iglesis y Cayo, el elenco lo completa grandes actores y actrices peruanos: Carlos Carlín como Mauricio; Amiel Cayo como Uberto; Renata Flores como Urpi; Alberik García como el funcionario corrupto; Mayella Lloclla como Sofía; Anai Padilla como Inés; Rodrigo Palacios como Vito; Wendy Ramos como Lichi, la tía de Ariana; Jely Reategui como Janice; Muki Sabogal; Nicolás Galindo como Nandito y Vicente Vergara como el padre de Salvador

"Es la película más bonita que he hecho hasta la fecha", escribió Maxi en un posteo en el que compartía secuencias junto a su compañera en la ficción y la vida real, días antes del estreno en Netflix

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias: ¿Cómo nació el amor?

Podría decirse que el director Bruno Ascenzo actuó de cupido. Pues el cineasta decidió que Stephanie Cayo y Maxi Iglesias sean la pareja del film y en marzo del 2021, cuando empezaron las grabaciones en Cusco, los actores se conocieron y tuvieron un flechazo.

En una entrevista para la productora Creativa Madrid, el actor reveló cuál fue su primera impresión al ver a la peruana: “Me llamó mucho la atención, porque llegaba y preguntaba cosas a todo el mundo, mientras armaba su plato de comida. Y dije ‘ella va a ser mi compañera en los próximos meses. Ay, Dios’”, dijo entre risas.

Por su parte, Cayo contó que para ella fue una gran sorpresa conocer al galán español. “Me encontré a alguien generoso, un tipo auténtico, claro y directo, que te dice las cosas como son. Y, para rematar, tiene un corazón tan bonito y dulce como he visto en pocos”, declaró en diálogo con Tikitakas.

Al ser consultados sobre primer beso en la película, la pareja reconoció que no fue como esperaban; sin embargo, el que se dieron en la vida real resultó mucho mejor.

“Yo estaba un poco nerviosa y había pisco en la escena, tomamos y entonces fue un poco torpe el primer beso”, sostuvo Cayo. “El primer beso en la película fue un desastre, y el primer beso que nos dimos fue muy bien, la verdad”, subrayó Iglesias.

Un tiempo después, para sorpresa de muchos fans, la actriz se encargó de hacer pública la relación amorosa: En diciembre de 2021 subió una romántica en su cuenta de Instagram.