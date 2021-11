Entre los demás servicios de streaming hoy en el mercado, Netflix logró mantenerse en la cima y trae más y más estrenos para sus usuarios todos los meses. Sin embargo, la plataforma es tan famosa por sus estrenos como por sus cancelaciones. Los números son todo, y si el gigante rojo decide que los números de una serie no son satisfactorios, no tardaremos en ver a dicha producción salir de su catálogo. Y al parecer, otra popular serie de Netflix estaría por sufrir el mismo destino.

Se trata de Outer Banks, la ficción adolescente creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke que logró conquistar a los usuarios de Netflix en dos temporadas de 10 episodios. La historia se desarrolla en una isla de ricos y pobres, en la que el adolescente John B. convence a sus tres mejores amigos de buscar un tesoro legendario relacionado con la desaparición de su padre. A pesar de la buena recepción de la audiencia, la tira podría terminar mucho antes de lo esperado.

La noticia aún no está confirmada y la posibilidad de una tercera temporada sigue vigente, pero los rumores se multiplican con cada día que pasa desde el estreno de su segunda temporada, el 30 de julio. Desde entonces, la N roja no ha emitido ninguna noticia sobre la producción y en ningún momento se refirió a una renovación, como suele hacer unos días después de la estreno de una nueva entrega.

Si bien algunos rumores indican que la tercera temporada está en plena producción con la idea de iniciar su rodaje en los primeros meses de 2022, muchos otros aseguran que se emitió el fin de Outer Banks y la decisión de cancelarla es definitiva. Más allá de la trama de la serie, la sorpresa está en sus cifras: su lanzamiento fue muy positivo en la plataforma y la posicionaron entre las listas de tendencias del servicio:

La serie se mantuvo en la lista de los más vistos de Netflix por cuatro semanas luego de su estreno.

En particular, el programa obtuvo varias nominaciones a los premios People's Choice Awards después de la temporada 2, incluido el de mejor drama y mejor estrella de televisión masculina. La serie también fue la número 1 en el ranking de las más vistas durante las primeras cuatro semanas de su lanzamiento en Netflix. Por último, la serie alcanzó el número 8 de programas más populares en IMDB.

Con elencos de conjuntos grandes como Outer Banks, es casi seguro que se trate de negociaciones salariales, como las que afectaron a "13 reasons why", "Never have I ever" y "On my block". Mientras esperan noticias sobre la temporada tres, fanáticos descansan en las palabras que el creador Jonas Pate dijo sobre el futuro del programa: "Mi respuesta es, mientras podamos seguir haciéndolo bien todavía estamos dispuestos. Ese es el número. Definitivamente más de tres".