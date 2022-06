Netflix volvió a cancelar un popular programa después de tan solo una temporada: "The Midnight Gospel" no regresará para más episodios. La serie animada estrenó en plena pandemia y recibió grandes halagos por parte de la crítica, pero recientemente el co-creador Duncan Trussell acudió a Twitter para confirmar que no hay una segunda temporada en proceso.

"The Midnight Gospel fue cancelado por Netflix", escribió en respuesta a un fanático que le preguntó si está trabajando en futuros episodios. El comediante no dio detalles sobre las circunstancias de la cancelación, en su lugar comentando con humor: "En mi mente, hay una temporada más, pero el cubo 'decisivo' de vidrio que guardan en sus catacumbas vibró y dijo 'No más'. Y es difícil discutir con un cubo".

Decepcionados con la decisión de Netflix, los fanáticos preguntaron si la serie podría encontrar un nuevo hogar, algo que Trussell determinó como imposible: "Ellos poseen los derechos, por lo que está muerto". A pesar de su decisión, el creador no dejó de agradecer a la plataforma por la excelente temporada ya estrenada: "PD: Tengo tanta suerte de que la gente de Netflix haya tirado los dados y nos haya permitido hacer un espectáculo tan extraño. Fueron un apoyo supremo en todo momento y los amaré por siempre por eso".

De qué trata "The midnight gospel", la serie de Netflix

La serie fue puntuada con 8,1 en iMBD y recibió 91% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Una mezcla de podcast y serie animada, "The midnight gospel" avanzó a pasos agigantados en 2020 debido a su naturaleza mixta. El programa tomó entrevistas del podcast del comediante Duncan Trussell, "The Duncan Trussel Family Hour", y las convirtió en aventuras animadas, con el creador de "Hora de aventura", Pendleton Ward, brindando su experiencia en el frente de la animación.

El protagonista Clancy, con la voz de Trussell, participa en una serie de aventuras multiversales que ven al "streamer" galáctico viajar a través de varios mundos coloridos al ritmo de entrevistas que cubren una amplia gama de temas. Entre los episodios del podcast de Trussell que se incluyeron en la serie se encuentran entrevistas que cubren el existencialismo, el uso de drogas, la muerte, la mediación, la religión y la prisión, con la ayuda de un grupo diverso de invitados que incluye especialistas en salud, Youtubers, actores, comediantes e incluso yoguis.

Los personajes animados debaten en mundos coloridos sobre temas existenciales.

La cancelación llega en un momento en que los equipos de animación internos de Netflix enfrentan cancelaciones de desarrollo temprano, y existe una sensación general de que la era de oro de la animación de Netflix está acabando. Netflix canceló una serie de proyectos animados luego de los pésimos resultados del primer trimestre.

"Big Mouth", que se renovó hasta la temporada 7, "Chicago Party Aunt", "Inside Job" y "Human Resources" se encuentran entre las comedias animadas actuales de Netflix para adultos. "Agent King", "Entergalactic", "Farzar" y "Mulligan" se encuentran entre los próximos proyectos.

Con baja de suscriptores, Netflix cancela más programas exitosos

Este está lejos de ser el primer programa eliminado por Netflix este año. "Another Life", protagonizada por Katee Sackhoff (El mandaloriano), fue cancelada, junto con "Archivo 81", "Space Force", "Pretty Smart", "Raising Dion" y "On the Verge".

La plataforma de streaming también sufrió recientemente una caída en el número de suscriptores y, según los informes, está cambiando su estrategia de producciones, enfocándose en estrenar series y películas más elaboradas a un ritmo más lento. Bajo esta nueva modalidad, Netflix lanzó recientemente "Stranger Things" temporada 4 Volumen 1, que fue un gran éxito, superando la segunda temporada de Bridgerton como el mayor estreno de un programa en inglés.