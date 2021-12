Este 12 de diciembre se cumplen 21 años de la muerte de Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina con una larga trayectoria tanto en el país como en México. Entre ambas naciones llegó a grabar más de 60 películas y en su faceta como intérprete de tango grabó más de 400 canciones. Sus últimos trabajos en televisión fueron La Usurpadora y el infantil Carita de Ángel.

Lamarque nació el 24 de noviembre de 1908 en Rosario, Santa Fe, en el seno de una familia humilde. Su madre Josefa Bouza era española y su padre Gaudencio Lamarque era uruguayo, él fue quien eligió el nombre de la cantante y actriz.

Gaudencio también se desempeñaba como hojalatero y era militante gremial anarquista, a través de esta actividad fue como Libertad dio sus primeros pasos en la actuación y participó en obras de teatro benéficas. En su casa se escuchaba música, se leía y se hablaba de política.

La familia de Libertad pasó por varias penuarias económicas durante mucho tiempo, en la década del 20 sus padres deciden trasladarse a Buenos Aires y así la carrera de Libertad comenzó a despegar aún más.

La joven ya había participado en varias obras de teatro y festivales sindicales, pero alentada por su padre fue por más. Le envió una carta de presentación al actor y empresario teatral Pascual Carvallo, quien se encontraba a cargo de varias obras en El Nacional, y en la que se ofrecía como actriz.

Carvallo la aceptó y Libertad comenzó como corista y participó en papeles menores. Estuvo un año y recibía a cambio un salario de 300 pesos mensuales. En 1926 debutó en el sainete La muchacha de Montmartre, de José Saldías, allí formó un trío vocal con Olinda Bozán y Antonia Volpe.

Una de sus primeras interpretaciones fue Tanita de la proa, luego le siguieron otros tangos como la Mocosita y La cumparsita. En 1933 le tocó ser protagonista de la primera película sonora argentina: ¡Tango! junto a Tita Merello y Luis Sandrini. Su fama y carrera iban es ascenso.

¿Qué pasó con Libertad Lamarque y Eva Perón?

Libertad siguió participando en películas como "El alma del bandoneón", "Besos brujos", "Puerta cerrada", "Eclipse de sol", "Romance musical", "Madreselva", y "La cabalgata del circo", en el rodaje de esta última fue donde la cantante tuvo diferecias con Eva Perón, quien se desempeñaba como actriz de reparto.

En ese entonces, Lamarque ya conocía a Juan Domingo Perón porque había sido una de las figuras convocadas para colaborar con las víctimas y los daños que dejó el terremoto de San Juan en 1944. La relación con Evita era conflictiva y según cuenta la leyenda se le dificultaba conseguir papeles en Argentina, razón por la cual emigró a México.

"No quiero que la gente siga preguntando si le pegué una cachetada o no a Evita. Todo fue muy distinto... Ella no cumplía con su trabajo. Y eso a mí me molestaba. Por su retraso en la filmación de La cabalgata del circo yo debía esperar horas y horas", aseguró la actriz en una de las tantas entrevistas que le realizaron. "De alguna manera, gracias a mi pelea con Evita, conquisté América. De no haber sido así, Libertad Lamarque hubiera quedado en el anonimato", expresó hace muchos años.

¿Qué pasó con Libertad Lamarque?

Debutó en México en 1946 con la película Gran casino. Lo que siguió en el país azteca fue una carrera de ascenso. Formó parte de "La loca", "Ansiedad" y "Bodas de oro", esta última está disponible en Amazon Prime.

A partir de 1956 su carrera se dividió entre México y Argentina. En 1969 integró la comedia Hello Dolly que fue un éxito y allí debutó el actor Arnaldo André. En sus últimos años se abocó a trabajar en la televisión mexicana y recibió reconocimientos, tanto premios como homenajes. Ya contaba con 75 años de carrera y grandes éxitos.

En la década del 90 formó parte de La usurpadora, junto a Fernando Colunga y Gabriela Spanic. La novela fue un éxito y llegó a alcanzar los 45 puntos de rating. Allí interpretó a Piedad Braco, una adulta mayor alcohólica.

A sus 92 años formó parte de la novela infantil Carita de Ángel, ficción muy recordada por los niños de los 90. Le tocó interpretar a la Madre Superiora Piedad de La Luz, la directora de la escuela de monjas donde estudiaba la pequeña Dulce María.

En medio de las grabaciones de la novela, Libertad manifestó no sentirse bien. Tenía fuertes dolores en la espalda y tuvo que ser trasladad de urgencia al hospital Santa Elena, en el Distrito Federal, donde murió y sus restos fueron lanzados al mar, frente a su casa ubicada en Miami.