A lo largo de más de 30 temporadas la familia amarilla predijo cientos de situaciones y se adelantó al futuro. El 2022 no iba a ser la excepción y los fanáticos de Los Simpson pueden darse el gusto de comprobar todos los aciertos del próximo año que no tarda en llegar. No es la primera vez que la serie protagonizada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie tendrá en vilo a millones.

Las predicciones del 2022 fueron el resultado de una página de apuestas que durante el 2021 realizó una convocatorias a fanáticos de la serie para que mirasen los capítulos del programa e identificaran los principales hechos que tendrán lugar el próximo año.

El sitio de apuestas Platin Casino contrató a varias personas para ver Los Simpson durante 35.5 horas por semana, incluyendo la película. A cambio de esto recibieron el pago de 5 mil libras esterlinas, el equivalente a 6700 dólares, además se les cubrieron costos extras como la contratación del servicio de streaming e internet.

¿Cuáles son las predicciones de Los Simpson para 2022?

1. La pandemia no termina

Una de las teorías que los encargados de recopilar la información es que el mundo podría tener un rebrote del virus Covid-19, hoy en día algunos países van por su tercer ola de contagios y otros por la cuarta. Esta situación se comparó con la utilización del domo en la ciudad de Sprinfield en la película de la familia amarilla para tener a los ciudadanos completamente aislados.

2. El uso de armas en Estados Unidos

Recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó una demanda en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos para frenar el tráfico de armamentos y disminuir la violencia en la región. Este dato fue vinculado a la destrucción de todas las armas en uno de los capítulos de la Casita del Terror cuando Lisa utiliza la mano del mono para pedir la paz mundial, lo cual para quienes fueron contratados para mirar la serie representaría una caída en las leyes que habilitan el uso de armas.

3. Automóviles voladores

No es la primera vez que la idea de automóviles voladores aparece en la pantalla, se ha visto en películas como Volver al Futuro. A quienes se dedicaron a mirar la serie durante varias semanas no les parece alocado que un día se anunciara en el mercado automotor el lanzamiento de un vehículo volador, ya que actualmente se comercializan autos eléctricos.

4. Mundial Qatar 2022

Qatar 2022 será el principal evento deportivo que se realizará el próximo año. El Mundial de Fútbol tendrá a millones de televidentes pendientes de los resultados de los equipos de su país. Según Los Simpson la posible final sería entre Brasil y España, pero la familia creada por Matt Groening no tuvo en cuenta al seleccionado argentino encabezado por Lionel Messi así que todo aún está por verse.