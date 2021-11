Tom Cruise, una de las indiscutidas estrellas de Hollywood, fue filmado este sábado mientras hacía piruetas en el ala de un pequeño avión. Según informaron los medios estadounidenses, el actor de Misión Imposible practicaba un truco para una película de esa saga.

En las fotos tomadas por el medio Page Six se puede ver al actor estadounidense de 59 años, colgado boca abajo mientras el avión se voltea para realizar un “loop the loop” (bucle de bucle) en el aire para que parezca que el actor en realidad está sentado. Como si esta maniobra de deporte extremo no fuera suficiente, Tom Cruise se lanzó en picada del avión amarillo que se ve en las fotos.

El avión que usó el famoso intérprete despegó del aeródromo de Duxford para practicar la acrobacia salvaje a más de 600 metros sobre el campo de Cambridgeshire, en Reino Unido.

Tom Cruise haciendo acrobacias en una avión de la Segunda Guerra Mundial.

El actor de películas como Top Gun y El último samurai, usó un arnés de seguridad para realizar la arriesgada maniobra, que consistía en girar alrededor de los cielos con él moviéndose a lo largo del ala.

El avión que utilizó el protagonista de Misión Imposible para este truco acrobático por el aire es un biplano Boeing B75N1 Stearman de 1941 en el que el piloto se sienta en la parte trasera.

Tom Cruise en una de las tantas "piruetas" que hizo en una escena de riesgo extremo.

Un segundo avión fue filmado en las escenas de Cruise.

Según indicaron desde el medio británico BBC, es probable que el truco que está practicando Tom sea para grabar una escena de la octava entrega de la franquicia: "Misión Imposible 8”. La mayor parte de esta película se está filmando diversas locaciones del Reino Unido y comenzó hace varios meses atrás.

.

Las fotos muestran que Cruise estaba sentado en los asientos delanteros del avión antes de despegar. Una vez que el avión estuvo en el cielo, pareció arrastrarse fuera de su asiento y subirse al ala para practicar el aterrador truco. Se puede también ver un segundo avión pequeño siguiendo de cerca al avión de acrobacias de Cruise, probablemente para practicar la filmación para la película.

Cruise piloteó un avión para su nueva película de Misión Imposible.

Las acrobacias en escenas de riesgo extremas de Tom Cruise

Estas escenas de riesgo que desafían a la muerte no son nada nuevo para el actor que también fue filmado en un tren a principios de este año, para otra película de Misión Imposible. Según el director de la película Misión Imposible 8, Christopher McQuarrie, esta podría ser la escena de riesgo más extrema y peligrosa no solo en la franquicia, sino en la historia del cine.

Hace un tiempo, Cruise había sido noticia la filmar una peligrosa escena de riesgo extrema para Misión Imposible 5 en la que se lo ve colgado de un avión desde el momento en que despega de una pista hasta que remonta vuelo.

.

También se tiró de un helicóptero en pleno vuelo para Misión Imposible Fallout. Otra de las hazañas que realizó el protagonista de Guerra de los Mundos fue la de escalar el rascacielos Burj Khalifa.

Ahora, además de esta escena de la avioneta de la Segunda Guerra Mundial, el actor deberá también conducir una moto por una rampa en un acantilado, saltar y abrir el paracaídas en plena caída.