En cumpleaños, aniversarios, fiestas, recibidas, siempre llevar una torta es un gesto de atención importante, y más si esa torta es hecha en casa. La cuestión es que no siempre tenemos ganas de cocinar o lo nuestro no es la cocina, pero para vagos e inexpertos existe una solución querida por todos: la amada chocotorta. Hay varias recetas para prepararla y todas son muy sencillas con ingredientes accesibles para todo el mundo.

Este delicioso manjar hecho a base de galletitas, dulce de leche, queso y algún líquido como café, almíbar o leche tiene pocos pasos, pocos ingredientes y no tiene cocción, lo que la convierte en una torta ideal para hacer en casa con los chicos o para salir de un apuro frente a algún compromiso social.

¿Qué necesitamos?

600 g de dulce de leche repostero

400 g de queso crema

500 g de Chocolina

250 cc de leche chocolatada

Paso a paso

1. Para el relleno, mezclar el dulce de leche repostero con el queso crema hasta que quede un color homogéneo y reservar.

2. Embeber las Chocolinas en la leche chocolatada o el líquido que prefieras e ir colocándolas en un plato rectangular armando una base.

3. Colocar una capa de relleno, luego Chocolinas, y así ir formando la torta hasta terminar con una capa de galletitas.

4. Llevar a la heladera hasta que esté bien fría.

Tip 1: Sobre la última capa de relleno se puede decorar con pedacitos de chocolate con Chocolinas o Bon o Bon Chocolinas.

Tip 2: Se puede armar dentro de una fuente para que quede más compacto.

¿De dónde salió la chocotorta?

Este postre es originario de Argentina, y su preparación data del 70, principalmente al sur de la provincia de Santa Fe. Al principio se realizaba con crema de leche en vez del queso crema, inspirado en el cheescake estadounidense pero con una estructura consistente como el tiramisú italiano. Si bien su origen es anterior, comenzó a popularizarse en 1982 cuando la publicitaria Marité Mabragaña de la agencia De Luca realizó la torta para celebrar un cumpleaños. Tuvo tanto exito que hizo dos más para llevárselas a sus clientes, los dueños de las galletitas Chocolinas, que también producían el queso crema. Luego de un tiempo realizaron un comercial que estuvo al aire dos años seguidos y derivó en un éxito de ventas de los productos que forman parte de los ingredientes de la torta.