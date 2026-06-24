Y si estabas pensando en comenzar a estudiar, este puede ser el momento ideal gracias a los beneficios exclusivos que ofrece Club Crónica, junto a Open English.

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¿Por qué es importante aprender inglés?

El inglés es considerado el idioma universal de los negocios, la tecnología, la educación y el entretenimiento. Su conocimiento puede ayudarte a:

Acceder a mejores oportunidades laborales y potenciar tu carrera.

Aplicar a puestos en empresas internacionales.

Comprender cursos, capacitaciones y certificaciones de prestigio mundial.

Viajar con mayor seguridad y autonomía.

Consumir series, películas, música, libros y contenido digital en su idioma original.

Comunicarte con personas de distintas partes del mundo.

Mantenerte actualizado en áreas como tecnología, marketing, ciencia y negocios.





Además, diversos estudios señalan que aprender un segundo idioma contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la memoria, la concentración y la capacidad de resolución de problemas.

Las ventajas de estudiar inglés online

La educación digital transformó la manera de aprender y el estudio de idiomas no es la excepción. Plataformas como Open English permiten capacitarse de manera flexible, adaptándose a los tiempos y necesidades de cada estudiante.

Entre los principales beneficios de estudiar online se destacan:

Flexibilidad horaria para aprender cuando más te convenga.

Posibilidad de estudiar desde cualquier lugar.

Acceso a clases y recursos digitales las 24 horas.

Ahorro de tiempo y dinero en traslados.

Ritmo de aprendizaje personalizado.

Herramientas interactivas que facilitan la práctica constante.





Esta modalidad resulta ideal para quienes trabajan, estudian o tienen agendas exigentes y buscan incorporar un nuevo conocimiento sin alterar su rutina diaria.

Beneficios exclusivos de Club Crónica con Open English

Los socios de Club Crónica pueden acceder a importantes descuentos para comenzar a estudiar inglés:

70% OFF en licencias de Open English.

65% OFF en licencias de Open English Junior.





Una oportunidad ideal para que tanto adultos como chicos puedan desarrollar una habilidad que será valiosa durante toda la vida.

¿Cómo acceder al beneficio?

Para aprovechar estos descuentos exclusivos, descargá la app de Club Crónica en Play Store y App Store, registrate y activá tu beneficio en Open English.

Comenzar a estudiar inglés hoy puede marcar una diferencia en tu futuro académico, laboral y personal. Con la flexibilidad de la educación online y los descuentos exclusivos de Club Crónica, dar el primer paso es más fácil que nunca.