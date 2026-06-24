Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 25 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
BENEFICIOS

Aprender inglés hoy: una inversión para tu futuro

En un mundo cada vez más conectado, saber inglés dejó de ser una habilidad opcional para convertirse en una herramienta clave para el crecimiento personal y profesional. Desde acceder a mejores oportunidades laborales hasta viajar con mayor confianza o disfrutar de contenidos sin barreras, dominar este idioma abre puertas en todos los ámbitos de la vida.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Y si estabas pensando en comenzar a estudiar, este puede ser el momento ideal gracias a los beneficios exclusivos que ofrece Club Crónica,  junto a Open English.

Aprender inglés hoy: una inversión para tu futuro

¿Por qué es importante aprender inglés?

El inglés es considerado el idioma universal de los negocios, la tecnología, la educación y el entretenimiento. Su conocimiento puede ayudarte a:

  • Acceder a mejores oportunidades laborales y potenciar tu carrera.
  • Aplicar a puestos en empresas internacionales.
  • Comprender cursos, capacitaciones y certificaciones de prestigio mundial.
  • Viajar con mayor seguridad y autonomía.
  • Consumir series, películas, música, libros y contenido digital en su idioma original.
  • Comunicarte con personas de distintas partes del mundo.
  • Mantenerte actualizado en áreas como tecnología, marketing, ciencia y negocios.


Además, diversos estudios señalan que aprender un segundo idioma contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la memoria, la concentración y la capacidad de resolución de problemas.

Las ventajas de estudiar inglés online

La educación digital transformó la manera de aprender y el estudio de idiomas no es la excepción. Plataformas como Open English permiten capacitarse de manera flexible, adaptándose a los tiempos y necesidades de cada estudiante.

Entre los principales beneficios de estudiar online se destacan:

  • Flexibilidad horaria para aprender cuando más te convenga.
  • Posibilidad de estudiar desde cualquier lugar.
  • Acceso a clases y recursos digitales las 24 horas.
  • Ahorro de tiempo y dinero en traslados.
  • Ritmo de aprendizaje personalizado.
  • Herramientas interactivas que facilitan la práctica constante.


Esta modalidad resulta ideal para quienes trabajan, estudian o tienen agendas exigentes y buscan incorporar un nuevo conocimiento sin alterar su rutina diaria.

Beneficios exclusivos de  Club Crónica con Open English

Los socios de Club Crónica pueden acceder a importantes descuentos para comenzar a estudiar inglés:

  • 70% OFF en licencias de Open English.
  • 65% OFF en licencias de Open English Junior.

Una oportunidad ideal para que tanto adultos como chicos puedan desarrollar una habilidad que será valiosa durante toda la vida.

¿Cómo acceder al beneficio?

Para aprovechar estos descuentos exclusivos, descargá la app de  Club Crónica en  Play Store y App Store, registrate y activá tu beneficio en Open English.

Comenzar a estudiar inglés hoy puede marcar una diferencia en tu futuro académico, laboral y personal. Con la flexibilidad de la educación online y los descuentos exclusivos de Club Crónica, dar el primer paso es más fácil que nunca.

Esta nota habla de:
1
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

2
Solcito Fijo mostró por primera vez a su papá Piñón sin maquillaje y el artista reaccionó: "Me parece un..."
POR LA RED

Solcito Fijo mostró por primera vez a su papá Piñón sin maquillaje y el artista reaccionó: "Me parece un..."

3
Sofía "Jujuy" Jiménez publicó un fuerte descargo tras las críticas por su video en el Mundial 2026: "Terminé re mal..."
POR LA RED

Sofía "Jujuy" Jiménez publicó un fuerte descargo tras las críticas por su video en el Mundial 2026: "Terminé re mal..."

4
Florencia Peña y Nico Occhiato: la decisión pacífica que puso fin al conflicto legal
LA PAVADA

Florencia Peña y Nico Occhiato: la decisión pacífica que puso fin al conflicto legal

5
La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."
POR LA RED

La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."

Últimas noticias de Open English