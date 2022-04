Ambos comentaron que la pasaron muy bien realizando el video de Macumbia, junto a Los Palmeras y Neo Pistea: "Pichu se la pasó cantando en el video, estuvo a full", comentó Maglietti y el humorista contestó: "Lo que pasa es que a 'Cachito' y a Marcos los conozco desde hace años y han pasado por otros programas y a mi me gusta cantar otras cosas, por ejemplo de Nino Bravo y Camilo Sexto, y ellos con el acordeón se prendían ¡y era una peña!".

Ante esto, la periodista y abogada agregó: "Es verdad, parecía una peña, un festival en vez de un video, laburamos poco jajaja". "Hicimos lo que nos dijo el director, pero la verdad la pasamos bárbaro; primero porque es un honor estar con estos grosos, porque para mi son The Beatles o The Rolling Stones de la cumbia", agregó Straneo.

"El video trata que Pichu se va a una fiesta y se come un chori; ahí aparece la bruja seduciéndolo, no fue tan difícil de seducir jajaja, me lo llevo a un lugar y ahí le hacen una macumba", comentó Maglietti y añadió: "Marcos y Cachito son unos genios, me fui con dos amigos, asi que estoy re contenta".

"Ya habia hecho un par de videítos así con algunas bandas, pero la verdad, que no se enojen las otras bandas, pero esto es lo mas groso asi que bueno ¡Macumbia para todos!", cerró Pichu