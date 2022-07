Agus Cassano nos comentó que está recorriendo todo el país con su música y que se vienen singles nuevos que van a estar dentro de su álbum, más allá de los temas que ya sacó. También destacó el cariño que tienen sus fans y la labor que tienen las redes sociales para que se conozca su música, acá contó que quedó sorprendido con gente de Rusia, China y Japón que le escribió por esos medios.

"Noche de perreo" es uno de sus últimos hits: "Es como un perreo medio romanticón, para bailar, el video está buenísimo, tiene mucho fuego", "Fue increible cómo lo recibió la gente, es algo medio distinto a lo que venía haciendo, me gustó y vamos a hacer más temitas así", agregó.

También añadió que lo más importante es ponerle un estilo propio a la canción, más allá del estilo que se haga, donde cada tema que hace, tenga una distinción particular: "Creo que uno tiene que ser como es y buscarle esa cosita media propia, después me gusta jugar, creo que el género urbano da para eso, como la cumbia, el reggaetón, el trap y demás, y siempre ponerle un toquecito pop que es lo que me gusta".

Además contó que desde su single "Picnic" quedó con una muy buena relación de amistad con Lalo Ebratt de Trapical Minds, con quien se ve cada vez que viene a nuestro país; a su vez, contó la anecdota que la última vez que vino fueron a lo de Bizarrap, para hacer una Sessions y que estuvo en el "detrás de escena", donde se "cocinó" una Bizarrap Sessions, algo que le pareció fascinante. Allí descubrió lo que era un colectivo de música, donde todos se unen en el mismo camino, dándose fuerza y acompañándose en el proceso.

Para finalizar contó que a la hora de realizar una colaboración busca que haya buena vibra porque "la música es transmitir" y es lo que tiene que haber entre artistas para llegar a un buen puerto; asi lo hizo con Handa, cantante peruana, Nani y otros músicos de renombre.

¡Mirá la nota!