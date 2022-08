Ángela Leiva está en un gran momento, donde se la puede ver girando y cantando en todas partes del país y como gran cierre de año, viene con una gran noticia que es que va a tocar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 3 de diciembre. La artista comenta que lo está con muchas ideas y planificándolo desde hace meses que involucra una gran lista de invitados.

En cuanto a las canciones, todavía no las tiene seleccionadas y es algo que le resulta muy difícil; también, agregó, que para su última gira hizo partícipes a sus fans, haciendo que elijan tres temas de una lista de varios. Esto le gusta mucho, porque los hace protagonistas de la gira, porque es un show para ellos.

Adelantó que se viene un nuevo single, del género cumbia: "Es una canción para bailar, pero cumbia así pegadita", comentó Leiva, donde también añadió que en este momento "escuchar cumbia es cool", no como hace varios años atrás que se "denigraba" a quien escuchaba al ritmo; a esto lo tildó de "careta" porque "siempre se ha bailado la cumbia y siempre se ha escuchado, es uno de los estilos populares más importantes que tenemos aquí en la Argentina, como el folklore".

También fue consultada por si tiene ganas de realizar otro género y respondió que le gustaría mucho hacer el pop y que no se aníma al trap: "Me gustan los sonidos modernos y en el trap se me 'lengua la traba' jajaja; me encantan los chicos que lo hacen, los amo". "Me gusta mucho Nicki Nicole, María Becerra, Tiago PZK me encanta, me parece un tierno divino, pero estaría bueno hacer un mix entre el trap y la cumbia", contestó el hecho de hacer un featuring.