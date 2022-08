A través del sello Domino Records, la banda inglesa Arctic Monkeys anunció que va a sacar su séptimo disco de estudio y que se va a llamar "The Car" el 21 de octubre.

Este flamante disco fue compuesto por Alex Turner, cantante de la banda y fue producito por James Ford. Lo grabaron en Butley Priory en Suffolk, La Frette en París y RAK Studios en Londres.

Lo que también anunciaron es que "The Car" va a tener 10 canciones, que va a incluir a "I Ain't Quite Where I Think I Am", single que el grupo tocó en un show hace unos días en el festival Zurich Openair de Suiza.