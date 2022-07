Bizarrap irrumpe con la Music Sessions #52 junto a Quevedo, uno de los artistas más destacados de la escena española.

En medio de su gira por Europa –de 21 fechas ya lleva recorridas 9–, el productor argentino revolucionó las redes sociales al anunciar su nueva Sessions interviniendo un local de la cadena Burger King en Madrid. Bizarrap les entregó a cientos de personas un “Menú Bizarrap” junto con una versión miniatura del productor que al presionarlo permitía escuchar 15 segundos de la #52.

Grupos de amigos, parejas y hasta familias completas se acercaron al local de comida rápida para pedir el enigmático Menú BzRP sin imaginarse que se iban a encontrar con Biza en persona del otro lado de la ventanilla.

El artista argentino que revolucionó la música desde su habitación realizó el primer guiño de esta colaboración a través del video de su anterior Sessions junto a Villano Antillano, canción que ya supera los 100 millones de streams globales a menos de un mes desde su lanzamiento. Al principio del video uno podía ver cómo la gorra de Residente, que tiene una R, cambiaba por un pequeño instante a una Q.

De esta manera, Biza nos sorprende una vez más con una gran colaboración y una original manera de comunicar sus Sessions, que ya acumulan más de 10 mil millones de streams globales.

Bizarrap, referente de la escena hispanohablante, fue quien más canciones logró colocar en el Top 200 Global de Spotify. Además, el videoclip de su Bzrp Music Session #49 junto a Residente fue el video de artistas latinos más visto en las primeras 24 horas; se convirtió en el primer artista a nivel mundial en lograr 23 millones de likes en una publicación de Instagram por el lanzamiento de la Session con Paulo Londra; y fue el primer artista hispanohablante en el juego NBA 2k.

Este año se presentó en el Festival Oh My Gol, en La Velada del Año 2 organizada por el streamer Ibai Llanos, en Pacha Ibiza y formará parte del line up del Lollapalooza París, en el marco de su gira por Europa.

Quevedo es la revelación de la escena urbana española, inauguró el año con “Cayó la noche Remix”, el cual consiguió liderar los charts de España y del mundo, consiguiendo ser una de las canciones más virales del mundo. Llegó a juntar hasta 7 canciones propias en el Top 50 de Spotify España de manera simultánea. Algo que ha llamado la atención de los artistas más potentes del mundo, entre ellos Duki, Ed Sheeran, entre muchos más.