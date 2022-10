El aclamado cantante y compositor Bryan Adams estrenó el videoclip oficial de la canción “Kick Ass” extraído de su más reciente álbum de estudio “So Happy It Hurts” publicado a principios de este año a través de BMG.

Dirigido por Adams, el videoclip cuenta con un monólogo inicial del legendario actor y cómico británico John Cleese (Monty Python's Flying Circus).

El 28 de octubre Bryan Adams publicará “So Happy It Hurts (Super Deluxe)”, un set de 2 CDs con su último álbum de estudio “So Happy It Hurts” y un segundo disco con 12 clásicos regrabados.

“So Happy It Hurts (Super Deluxe)” será su cuarto lanzamiento de álbumes este año.

Acá la lista:

- Classic (Parts 1 & 2), un 2LP con 14 regrabaciones clásicas con un exclusivo grabado.

- Pretty Woman - The Musical, que incluye 16 canciones

- So Happy It Hurts con 12 canciones nuevas

So Happy It Hurts (Super Deluxe) 2CD Tracklisting

Disc 1

1. So Happy It Hurts

2. Never Gonna Rain

3. You Lift Me Up

4. I've Been Looking For You

5. Always Have, Always Will

6. On The Road

7. Kick Ass

8. I Ain't Worth Shit Without You

9. Let's Do This

10. Just Like Me, Just Like You

11. Just About Gone

12. These Are The Moments That Make Up My Life



Disc 2

1. Summer of ‘69

2. (Everything I Do) I Do It For You

3. Run To You

4. Heaven

5. Can’t Stop This Thing We Started

6. Cuts Like A Knife

7. Please Forgive Me

8. Straight From The Heart

9. When You’re Gone (ft. Melanie C)

10. Here I Am

11. Back To You

12. Have You Ever Really Loved A Woman

Classic 2LP Vinyl Tracklisting

1. Summer of ‘69

2. (Everything I Do) I Do It For You

3. Run To You

4. Heaven

5. Can’t Stop This Thing We Started

6. Cuts Like A Knife

7. Please Forgive Me

8. Straight From The Heart

9. Hidin From Love

10. When You’re Gone (ft. Melanie C)

11. Here I Am

12. When You Love Someone

13. Back To You

14. Have You Ever Really Loved A Woman