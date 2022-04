La artista comentó en la nota que por primera vez le escribió al amor, como una cuestión de "mensaje al universo", porque sentía que le estaba escribiendo demasiado al desamor y lo estaba atrayendo para sí; también agregó que se divirtió mucho realizándola, que no tardó mucho en hacerla y que le encantó el proceso de la grabación del video.

A su vez, CAMILÚ comentó que le llegan muchos videos de niños y parejas, afirmando que llegó a un público más amplio con respecto a que la canción es común a todos, que cualquier persona se puede llegar a sentir identificada con las frases cotidianas que menciona.

En cuanto a la producción del clip, que se grabó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que fue muy alegre y que es su favorito hasta el momento, por todo lo que giró en torno al lanzamiento del mismo: "Tiempo antes decía que en el video iba a estar mi novio, entonces todos estaban re chusmas, para saber quién era, yo le iba dando pistas ¡y en realidad era un maniquí jajaja! Asi que ese fue el chiste y me divertí mucho", comentó la cantante.

Con esto agregó que las ideas son todas charladas con la producción, entre todos, y en varias reuniones, lo que destaca constantemente el trabajo en equipo. Además siente que está generando nuevos vínculos con diferentes artistas, donde percibe el crecimiento que tiene y adelantó que se vienen diferentes colaboraciones, con gente que admira mucho.

Marcos Sánchez, productor y ganador del Latin Grammy, es quien se encuentra trabajando con Camilú en su segundo disco que pronto estará saliendo; ella, a su vez, contó que es un sueño para ella trabajar con él, porque estuvo con artistas que tiene como referentes y que, en un momento, gente de su entorno estuvo en comunicación con Sánchez y le comentaron que la conocía y tenía ganas de trabajar con ella.

Referido a lo anterior, la cantante dijo: "Trabajamos un montón de canciones juntos, se vino directamente desde Puerto Rico para que lo hagamos, estoy muy feliz", explicó. "Es un proceso muy emotivo, lloré mucho viendo que estuve un montón de días adentro de un estudio de grabación, es algo que perseguí por mucho tiempo y son canciones con mucha búsqueda muy hermosa y marcan un crecimiento", agregó.

La artista se encuentra con muchas ganas de salir a tocar en vivo y que la conozcan nuevas personas, más allá del camino que realizó en las redes sociales: "Tengo mucha sed de salir y que me conozca gente en la calle, ir a un bar así me vean dos personas, pero tengo muchas ganas de que la gente me vea y me escuche, y contar las historias del porqué las escribí".