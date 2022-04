El single combina el sonido de guitarra española (a cargo de Diego Mema) con una producción moderna sobre un pulso dancehall, y da cuenta de la maduración estética y autoral de Celli. El video, en blanco y negro, dirigido por Niko Sedano, narra una historia dentro un entorno apocalíptico.



Acerca de la canción, Celli expresa: “Con La China nos conocimos para trabajar en sus canciones y fue todo muy fluido. Me contagió automáticamente su entusiasmo por hacer música y el deseo de expresarse por este medio con absoluta honestidad. A raíz de esto surgió la idea de colaborar en “El juego del amor”, un tema que había quedado fuera de mi último disco porque tiene un estilo diferente y que, con su participación, terminó de cobrar sentido.”

La China, cuenta: “Venía escuchando a Santi hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía asique dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música. Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos…”



Cabe destacar que el sábado 23 de abril, Celli estará presentando oficialmente su disco “atte. Celli” en Niceto Club, en Buenos Aires, y como parte del show, tocará por primera vez esta nueva canción en vivo.



Por su parte, La China regresa a la música y da comienzo a su carrera solista, adelantando el mood de sus próximos lanzamientos.