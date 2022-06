Chris Martin cantó junto a The Weirdos en una presentación del programa de Jimmy Fallon; esta banda fue creada por Jim Henson's Creature Shop, que recientemente firmó contrato con una gran compañía discográfica.

El cantante de la banda de las marionetas, Angel Moon, participó en la gira del conjunto británico en la canción "Biutyful" del disco Music Of The Spheres. Por ende, en devolución de gentilezas, Chris Martin tocó con ellos con su guitarra acústica e intercambiando versos con "Moon", junto a "Donk", "Sparkman" y "The Wizard", en lo que fue el debut de las marionetas en televisión.

¡Mirá cómo fue!