El evento en vivo para todo el mundo podrá ser visto en miles de salas cinematográficas en más de 70 países, los días 28 y 29 de octubre, en asociación con Trafalgar Releasing, que se hizo cargo también de la producción ejecutiva junto a CJ 4DPlex.

El evento le permitirá a los seguidores de la banda experimentar en todo el mundo el aclamado show en vivo Music Of The Spheres, que vendió más de 5,4 millones de entradas y obtuvo el aplauso de los fans y la crítica. The Guardian lo describió como “genuinamente deslumbrante”, el New York Post lo elogió como “una noche para la historia” y el Glasgow Evening Times lo consideró “el mejor show del planeta”.

Durante el concierto, la banda interpretará clásicos de su carrera, como Ye llow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars y My Universe en un estadio plagado de luces, lásers, fuegos artificiales y muñequeras de LED, que se combinan para convertir los shows de Coldplay en una experiencia llena de alegría y vitalidad. La presentación estará dirigida por el aclamado director ganador del BAFTA y nominado al Grammy Paul Dugdale.

Las entradas para el evento –primer show en vivo para salas cinematográficas de todo el mundo transmitido desde América Latina- estarán disponibles el 15 de septiembre a las 11:00, hora de Argentina, en coldplaycinema.live (en donde los fans pueden registrarse ahora para obtener actualizaciones e información).

Marc Allenby, CEO de Trafalgar Releasing dijo: “Estamos encantados de asociarnos nuevamente con el equipo de Colplay para esta importante transmisión en vivo, después de nuestra exitosa colaboración en el documental de 2018, A Head Full Of Dreams. También sumamos a CJ 4DPlex en este evento en vivo que presenta a uno de los artistas más importantes del mundo, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de experimentar la magnífica gira Music Of The Spheres desde la pantalla grande al unísono con todo el planeta”.

El evento en vivo está auspiciado por DHL, empresa con la que la banda se asoció para reducir las emisiones de dióxido de carbono de su gira mundial.

* El evento se transmitirá en vivo a Norteamérica y América Latina el viernes 28 de octubre, y al resto del mundo el sábado 29 de octubre según las zonas horarias. Las repeticiones estarán disponibles en todo el mundo y la lista completa figurará en coldplaycinema.live a partir del jueves 15 de septiembre.

Acerca de Trafalgar Releasing

Trafalgar Releasing, líder global de distribución de eventos cinematográficos, logra reunir a los fans en más de 13.000 salas de 132 países. Como subsidiaria de Trafalgar Entertainment, las operaciones de Trafalgar Releasing en todo el mundo incluyen la producción, adquisición, promoción y distribución de contenido grabado o en vivo a través de un equipo internacional de especialistas. A través de conciertos en vivo, documentales de música, óperas de primer nivel, piezas teatrales premiadas y eventos con importantes nombres del mundo del entretenimiento como BTS, Metallica, Oasis, Coldplay, Billy Joel, George Michael, Twenty One Pilots y la Royal Opera House entre otros, Trafalgar Releasing quebró récords de taquilla recientemente con el evento Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing concert de BTS, que recaudó más de $32.6M a nivel mundial.

Más información sobre Trafalgar Releasing en www.trafalgar-releasing.com.

Acerca de CJ 4DPlex