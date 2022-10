Por la ampliación del Estadio de River, la incorporación de una nueva platea y ajustes de producción de la banda, se van a poner a la venta nuevas entradas para los 10 shows de Coldplay. Esto va a ser a partir de este jueves 20, a las 10am.



Además, se podrá adquirir el INFINITY TICKET (capacidad limitada), para ser parte del "Music of the Spheres World Tour", este viernes 21, también a las 10am. A su vez se suma Zoe Gotusso como artista nacional invitada, el 25, 26, 28 y 29 de octubre.

Así lo publicó su productora:

Coldplay había pospuesto sus shows en San Pablo y Rio de Janeiro, por problemas de salud de Chris Martin

Coldplay ya está de gira por Sudamérica, en el marco de su Music of the Spheres Tour, donde ya brindó sus shows en Perú, Chile y Colombia. En los próximos días le tocaba el turno a Brasil, previo a su paso histórico por Argentina, pero debido a una infección pulmonar grave del cantante, Chris Martin, no va a ser posible y debieron posponer los shows a principios del 2023.

Este fue el comunicado:

"Hola a todos,

Con un profundo pesar, nos hemos visto obligados posponer nuestros shows en Rio de Janeiro y San Pablo al comienzo del 2023. Debido a una infeccion de pulmó grave, Chris estaba bajo a una estricta orden médica por las siguientes tres semanas. Estamos trabajando lo más rápido posible para cerrar las nuevas fechas y subirles más información en los próximos días.

A todos en Brasil que esperaban con ansias estos conciertos, sentimos mucho por cualquier decepción e inconveniencia, y estamos agradecidos por entender este momento desafiante donde necesitamos priorizar la salud de Chris.

Por favor guarden sus boletos, porque van a ser válidos para reprogramación de las nuevas fechas. Esto va a ser a principios del 2023 y van a ser anunciadas pronto. Sin embargo, también aceptaremos todas las solicitudes de reembolso de los tickets, los cuales van a estar disponibles en los puntos de venta.

Somos optimistas que Chris va a volver en buen estado de salud después de la prescripción médica y esperamos renaudar la gira lo antes posible.

Para todos quienes hayan sido afectados, por favor acepten nuestras más sinceras disculpas, y gracias, como siempre, por su amor y apoyo.

Coldplay."

Coldplay tocará 10 fechas en el Estadio de River Plate

Coldplay rompió todos los récords en nuestro país al llenar 10 River: las fechas serán el 25, 25, 28 y 29 de octubre; 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, con todo agotado.

Lo curioso de este evento que vienen a realizar es que sus propios shows plantean una conciencia activa para generar un cambio positivo al cuidado de los recursos naturales, donde prentenden:

REDUCIR: disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50%. En esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-17)



REINVENTAR: apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono.



RESTAURAR: hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados ??en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.

Cabe destacar que, entre otras cosas, por cada ticket vendido, plantan un árbol; también alientan a que los fanáticos utilicen transportes con bajas emisiones de carbono, controlado por la app oficial que brinda Coldplay, donde seleccionando la fecha que vas y la forma en que llegas al estadio, calculan el porcentaje total.

Por otro lado El 10% de las ganancias van a un fondo para causas medioambientales y sociales y para complementar ofrecen agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de botellas plásticas