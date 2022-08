Coldplay tuvo que cambiar su show en el estadio de Wembley del viernes 19 de agosto al domingo 21. Estoy lo hizo a través de un comunicado a través de sus redes sociales.

"Debido a la acción industriar planificada en la red del metro de Londres, el concierto de Coldplay en el estadio de Wembley del viernes 19 de agosto de 2022 tuvo que ser reprogramado para el domingo 21 de agosto del 2022", escribió la banda.

"Nos informaron que no habrá transporte suficiente para las personas que tienen entradas para el 19 de agosto, por lo que, lamentablemente, el evento no puede realizarse para ese día", siguieron y afirmaron: "Quien tenga entradas y no pueda asistir al evento reprogramado, puede obtener un reembolso completo y debe comunicarse con su punto de compra".

El comunicado también informa que, si bien hay otras huelgas ferroviarias, planeadas para el 13 y 20 de agosto, no afectan a la red de Londres y los shows que van a brindar en Wembley "van a seguir adelante según lo programado".