Dakillah comenzó diciendo que se siente muy feliz y orgullosa del momento que está pasando. También comentó sobre el nuevo single que sacó junto a Zeck1ng y JKeni, llamado "Gatito Nuevo Remix", donde en un principio participó del video que habían realizado pero sin cantar; pasó el tiempo y a ambos se les dio por hacer el remix, sumando a otros colegas y se dio el hit.

Con su single "Suavecito", se dio cuenta que, en otra canción que había realizado, utilizó la misma frase "No te enamores, que no repito", donde se dio cuenta que esa es su refrán de cabecera: "Mentirosa, porque igual soy re enamoradiza, me hago la mala un ratito, pero después soy un amor", añadió.

Con respecto al video del mismo, se dieron varios factores: antes de comenzar, pensó que se les habían perdido todas las joyas que iba a utilizar en el clip (no fue así, sino que se camuflaron en su bolsa al ser del mismo color); estando in situ, le canceló quien iba a ser el protagonista del video y tuvo que seleccionar a una persona que se encontraba en el staff; y por último, se dio una fiesta real, siendo que todos estaban en su "mood", esperándola a que termine de maquillarse, por eso Dakillah comentó: "se dio una verdadera fiesta, Daki dio una fiesta esa noche, suavecita pero fue un fiestón".

"Bipolar" es otro de los temas que sacó. Acá, la artista comentó que nació en pandemia, donde le pegó muy mal y tuvo que tener tratamiento con antidepresivos. Destaca que muchos la critican por su estribillo, pero que no puede poner tal cual lo que pasa, sino que debe ser de manera poética y allí comentó que la gente debería tener un poco más de lógica, porque aunque la persona tenga fama, dinero y demás, es una persona con problemas, como cualquier otra. Hoy se encuentra mucho mejor y todo esto le ayudó a crecer un montón y entender a las personas.

Con "Exótica" le pasó que escuchó la frase "Todos somos feos, hay que aprender a aceptarlo", pero ella quiso darle una vuelta de rosca modificándola y diciendo "Todos somos lindos y cada uno a su manera", y se define en base a lo que le gusta: "A mi me gusta no ser linda, sino que ser exótica", haciendo referencia a que hay que guiarse por lo que es uno como persona y no por la apariencia.

