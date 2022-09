Matías Serrano (baterista y percusionista), El Mago (voz y guitarra) y Uche (bajo y coros), parte de la banda El Lagarto, se hicieron presentes para darnos una gran nota. Si bien ellos están como conjunto desde hace un poco más de 10 años, es ahora cuando están empezando a explotar y es por eso que desde CM Rock te contamos.

El génesis del nombre de la banda

El Lagarto tiende al homenaje a Jim Morrison, cantante de The Doors, quien se proclamó "El Rey Lagarto": "Es un poco esa metáfora entre el homenaje y admiración a Morrison, el artista que más me tocó en la vida, y también con el animal, por la característica de mutación, el cambio de piel; un poco también lo que nos pasó con los años en cuanto a lo musical", explicó El Mago.

Como aclaran en la nota, cada banda tiene su faro y en este caso fueron The Doors, aunque el cantante aclaró: "Es una banda única en su género, de hecho nunca hicimos un cover de los Doors, en ninguna versión y lo que hacemos no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacían".

Sus inicios

En los comienzos y en ell cómo se dieron cuenta que tenían que seguir por este camino, El Mago cree que es como les pasa a todos los que están en este mundo: "Fue como una diversión, tocando temas de bandas que nos gustaban, siempre dándole un toque personal, no hacíamos el cover igual, sino que reversiones, aunque nos encontramos con los primeros ensayos sonando mal". "Creo que el momento que uno realmente se da cuenta que está haciendo algo real es la grabación del primer disco", afirmó.

Creación de los álbumes

El Lagarto está realizando su tercer disco. Cada vez que se está por presentar alguno de ellos, se les nota las influencias de cada uno y a lo que los lleva al punto de lo que van haciendo, y esto es lo que determina un producto final único: "Nace desde la primera semilla de cuando uno empieza a componer una canción; lo que me pasa es que me vienen una o dos frases ya con la melodía puesta, después se trabaja".

El motor de la creación de las líricas siempre es a la noche: "Yo te lo digo con una sonrisa, pero generalmente es dolor existencial, angustia, preguntas sin respuesta, errores cometidos o por cometer", añadió el vocalista.

Su público

Como toda banda que de a poco se va haciendo conocida, en sus comienzos quienes las acompañan son sus amigos, pero hay un momento que en este viaje, van apareciendo caras nuevas que, ya no son las amistades, sino que son personas que le gusta su música, la banda: "Es una gratificación hermosa, hace poco tocamos en vivo en Palermo, la verdad que vino muchísima gente como amigos que venían por primera vez y ver caras nuevas que te dicen 'que bueno que estuvo', a veces es un poco shockeante porque no te lo esperas y les preguntaste como llegaron a vernos", contó Serrano.

Nuevo single: "No voy a abandonar"

Ellos mismos aclaran que la promo, la tapa, el videoclip está instalado con unos guantes de boxeo, una persona peleando contra sí misma: "Cuando me dicen 'que bueno el concepto de No voy a abandonar', digo estaría bueno alguna vez no tener que pelear ¿no?, pero como digo, al tener que pelear salen canciones y al salir canciones, seguimos peleando".