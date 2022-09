Luego de 3 años y una pandemia en el medio que obligó al mundo a poner una pausa, Estelares presenta su noveno trabajo de estudio "Un mar de soles rojos".

Un disco con once canciones, once historias atravesadas en algunos casos por las inquietudes y las inseguridades mismas del aislamiento como así también por las ansiedades y deseos urgentes (pero suspendidos) que de alguna manera nos sostuvieron y nos defendieron de las imposibilidades pandémicas



Mezclado por Martín Pomares en Big Foot. Masterizado por Eduardo Pereyra en Mamma’s House. Producido por Germán Wiedemer.



El disco cuenta además con la participación de la banda mexicana Enjambre en “Encantan”.

En ese proceso de creación, bajo ese contexto, Estelares recuerda: “no podíamos dormir, creemos que nadie podía dormir. Íbamos por los instrumentos por las noches para espantar a los fantasmas, pero fue inútil, los temas más acuciantes no dejaban de golpearnos a la puerta.

Escribimos sobre el miedo, sobre la paternidad, sobre el futuro incierto, sobre la desesperación, sobre la esperanza. Eso es Un Mar De Soles Rojos. Almas revueltas en aguas hirvientes”.

TRACKLIST