Luego de presentar “De Vacaciones”, su anterior sencillo, el cual ya supera los 5 Millones de views/streams en las platafomas digitales y que se caracteriza por su sonido tan melódico y pegadizo, FMK se une a la artista española Lola Índigo para deleitarnos con “Antes que salga el sol”.



Imposible no ponerse a bailar con este nuevo single de la colaboración de estos grandes talentos.

Caracterizado por su sonido bien bailable, acompañado de las melodías típicas del artista y sumando el plus de la participación de Lola, este sencillo está destinado a romper la pista.



Una vez más FMK demuestra su gran versatilidad como artista, participando desde boleros, reggaetones oscuros, reggaetones melódicos y tracks más bailables como “Antes que salga el sol”.



Este temón que fusiona reggaetón con ritmos más electrónicos fue compuesto en conjunto por FMK, Lola Índigo y su infaltable socio creativo Big One.

El mismo cuenta con un videoclip súper dinámico que muestra la gran relación que ambos artistas construyeron.

Este fue filmado en la Ciudad de Buenos Aires y fue dirigido por el aliado audiovisual de FMK, Agustin Portela.

Luego de la multitudinaria presentación de su álbum debut “DESDE EL ESPACIO” en el Movistar Arena el 16 de abril de este mismo año, el artista comenzó su gira por el interior del país, recorriendo las plazas más importantes de nuestro territorio: Salta, Tucuman, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba y Rosario.



Cómo si esto fuera poco, el artista continúa con dicha gira presentandose en las localidades: San Juan, Mendoza, Jujuy y muchos más!