El duo presentó su nueva canción llamada "Lo que un hombre debería saber" , en lo que explicaron que trata de "recordarle a un hombre lo que quisieramos, lo que no es una necesitad, pero es una lista que dice 'si tu me das esto, yo te voy a dar otras cosas mejores a cambio'"; además lo catalogan como un "recordatorio a todos los hombres, lo que le gustaría y quisieran dentro de una relación, aunque es recíproco".

También comentan que este single surgió en una cena entre amigos, donde uno de ellos dijo: "Nosotros somos muy prácticos, pero hay veces que no comunican las cosas y no pueden pretender que nosotros sepamos si no lo dicen"; incluso, agregan, que hay sarcasmo dentro de la misma, porque en un fragmento dice: "Deberías saber lo que me pasa, aunque yo no sepa lo que me pasa", lo que lo convierte en una manera "divertida de decir que por mas que no lo comuniquen, es saber que tienen a alguien que las va a consentir, a pesar de todo eso".

En base a su video, Ashley comentó que surgió del sueño que tenía de ser maestra: "Que mejor forma de decirle a un hombre lo que debería saber, siendo una maestra dominatrix jajaja". El sentido es no mostrarse como una guerra entre ambos sexos, sino aconsejar para que vaya mejor en sus relaciones; a su vez, haciendo el clip, comentan que la pasaron increíble y que lo grabaron en Miami y de eso se trató.

Además agregaron que con motivo de la pandemia, Hanna creó un estudio en su casa, donde se la pasaron creando nuevas canciones y que se sienten muy entusiasmadas en poder compartirlas, sacando música y disco nuevos, con gira nueva y que Argentina no faltaría en su itinerario . "La música nos acompaño en todo momento, fue medicina y ojalá les siga acompañando a todos nuestros fans en su vida", contó Hanna, y Ashley cerró: "Porque aunque hubo música, si faltó esa energía del vivo, de estar con nuestros fans y creo que mas nos dimos cuenta que extrañabamos, entonces con esta nueva gira estamos echando la casa por la ventana, porque queremos que nunca nos vuelva a pasar".

De su nuevo disco se puede encontrar de todo: baladas, canciones de amor, de ilusión, malas y buenas decisiones, para bailar, etc. que ya está listo para ser dado a la luz, por lo que piden que "esten pendientes de toda su nueva música".