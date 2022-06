El nuevo álbum debutó en el puesto número 1 en los EE. UU. en la lista Billboard 200 con más de 521,5 mil unidades de consumo, la semana más grande de 2022 para cualquier álbum y el cuarto álbum en los últimos 18 meses en ganar al menos 500 mil unidades en una única semana, este gran debut es el tercer álbum consecutivo en solitario número 1 de Harry, extendiendo su récord como el primer artista masculino del Reino Unido en debutar en el número 1 en el Billboard 200 con sus tres primeros álbumes y la semana de ventas más grande para el álbum de un artista masculino en solitario del Reino Unido desde que Nielsen Music comenzó a rastrear electrónicamente los datos de ventas en 1991.



El sorprendente debut en EE. UU. llega inmediatamente después del enorme éxito internacional de Harry, donde el álbum ha entrado en las listas de éxitos en el puesto número 1 en más de 17 países, siendo el álbum más vendido del año en el Reino Unido y ocupando el puesto número 1 en Canadá, Alemania, Francia, Australia, Países Bajos, Italia, Irlanda, Suecia, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, Bélgica, Noruega, Finlandia, España y Dinamarca.



Harry también ha logrado dobles poco frecuentes en las listas de éxitos en varios países, ya que Harry's House y "As It Was" han encabezado simultáneamente las listas de álbumes y sencillos en los EE. UU., Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, Países Bajos, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda, Suiza. y Bélgica.



En los EE. UU., "As It Was" regresa al número 1 en el Billboard Hot 100 por cuarta semana y Harry estrena tres canciones adicionales en el Top 10 ("Late Night Talking", "Music For A Sushi Restaurant" y "Matilda" ), con el álbum completo en la lista de los 30 primeros. Styles se une a The Beatles, que lograron la hazaña durante cinco semanas en 1964, como los únicos actos británicos con cuatro Hot 100 Top 10 simultáneos.



Además, Harry es solo el tercer artista en ocupar todo el Top 3 de la lista de sencillos del Reino Unido, ya que el sencillo principal "As It Was" permanece en el número 1 del año. El resto del Top 3 del Reino Unido se completa con “Late Night Talking” y “Music for a Sushi Restaurant”. En Australia, Harry domina las listas de sencillos de ARIA con las 13 pistas del nuevo álbum en el Top 15, un nuevo récord. También se convierte en el primer artista en la historia de las listas ARIA en tener simultáneamente las 4 mejores canciones y rompe el récord de la mayor cantidad de éxitos en el Top 10 con 8 actualmente en el Top 10. "As It Was" sigue siendo la canción más importante del mundo registrando un octavo semana en el número 1 en la lista Billboard Global 200, extendiendo su reinado como el sencillo de mayor duración de 2022 y gana la mayor cantidad de semanas en el número 1 para un artista británico en la historia de la lista.



Harry's House también rompe un récord de la era moderna en ventas de álbumes de vinilo de una sola semana en sus primeros 3 días de lanzamiento, vendiendo 182 mil copias en los EE. UU. durante la semana, la mayor semana de ventas para un álbum en vinilo desde que Luminate comenzó a rastrear las ventas de música en 1991, superando el máximo anterior de 114k establecido el año pasado por RED de Taylor Swift. En el Reino Unido, el vinilo vendió 36k, convirtiéndose en el vinilo más vendido del siglo, superando el récord anterior de ABBA de 29k. El álbum también vendió más que el resto de la lista de álbumes de vinilo combinados en el Top 40 del Reino Unido esta semana, obteniendo el álbum más vendido de 2022 hasta el momento y obteniendo la certificación de oro en una semana. En Australia, reclama las mayores ventas en una semana desde el comienzo de la lista de álbumes de vinilo en 2019, superando a The Slow Rush de Tame Impala.



Harry celebró el lanzamiento del álbum con un especial espectáculo en vivo 'ONE NIGHT ONLY IN NEW YORK' en el UBS arena de Nueva York, interpretando el nuevo álbum por primera vez. Revive el concierto con la transmisión 'Apple Music Live: Harry Styles' en Apple Music AQUÍ. Comenzará Love on Tour en apoyo de Harry's House en estadios y arenas de todo el mundo este verano, a partir del 11 de junio en Glasgow.