Con la presentación de un nuevo tema 21-03-2022 12:33 Insobrio tocará en The Roxy Live

Este viernes 25 de marzo se presentarán en The Roxy Live, junto a The Niño’s. Además, lanzaron su nuevo tema llamado “El Puñal”, con esencia del New Metal y de la nueva música de la banda, que engloba todas sus influencias.