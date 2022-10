Sus inicios

Como nos tiene acostumbrados en sus grandes notas, Paola comenzó preguntandolé a JAF de dónde salieron esos dotes musicales y no tardó en responder: "Mi viejo conquistó a mi mamá cantándole a través del cerro que separaba las dos casas donde vivían y luego, en mi niñez, recuerdo una de las primeras experiencias en Mar del Plata; mi vieja laburaba en una casa, y yo estaba con ella, pero no podía pisar el piso recién lustrado, la primera noción que tengo de ella es que era una mina muy laburadora".

"En su momento vendía -su madre- unas rifas por la calle; haciendo su recorrido, paró en una casa, y el hombre que la atiende le dijo 'mire, no tengo dinero, no quiero comprar nada', y allí le pregunta '¿qué es eso que tiene en la mano?' 'Yo soy fabricante de guitarras', dijo el hombre, y mi vieja le contestó: 'yo le cambio mi rifa, por una guitarra suya, por lo que los reyes magos le van a dar a nuestro hijo Juancito su primera guitarra acústica de autor", prosiguió.

"No sabía que hacer con la guitarra, hasta que mis viejos me mandaron a una profesora que me enseñó algunas canciones con algunos acordes de folklore argentino, y en ese momento, empecé a escuchar a Creedence y me enfermé con el rock & roll de John Foherty; desde ahí nunca bajó mi interés por la música del rock and roll, Rythm and blues(...)". "Mi cabeza se empezó a nutrir de grandes artistas de muchos géneros distintos y me empezaron a gustar todos esos artistas", agregó.

JAF como maestro

Siendo que tiene una vasta experiencia y es ídolo y maestro de muchas personas que hoy tocan la guitarra, JAF se mantiene al margen con la humildad que lo caracteriza y dijo: "Yo soy siempre un aprendiz, no me considero un maestro". A su vez, cree que cuando uno es pequeño, le tienen que mostrar los grandes referentes de cada género en cuanto, por ejemplo, la pintura, para que puedan discernir los diferentes estilos. Así con la música y diferentes posiciones de la vida porque "Los grandes artistas siempre te enseñan algo".

Su pasión por los fierros

El padre, Don Juan, era matricero de oficio, "de la vieja escuela", quien se dedicaba a realizar todas las modificaciones a mano. Controversial a la hora de hablar sobre las máquinas que suplieron ese trabajo, dice que el ser humano no debe perder la habilidad de hacerlo a la viaja usanza si quiere, no dependiendo siempre de la tecnología. Tal es así que de allí surgió su amor y pasión "por el fierrito, la arandela, una tuerca, pernos".

También agregó que fue a una escuela industrial y allí le gustó mucho todo lo que aprendió, como la termodinámica, química y varias de los temas que tienen que ver con la física y la matemática aplicada, para lograr resolver problemas técnicos que una persona puede tener todos los días. A su vez, se proclama hincha de Chevrolet, debido a que en esa época sufrió el maltrato de las personas que viajaban en Falcon verdes.

La época de los Jingles

En la época de los jingles publicitarios, cuando realmente se hacían un montón, el artista recordó que, en los principios de los años '90, cuando "su voz y su canción estaban por todas las radios del país" los productores lo llamaban para hacerlos. Entre otros rubros, hizo para chicles, alfajores, y de repente, lo buscaron para realizar uno, para una de las gaseosas más importantes del mundo. Al realizar dos esa marca, viene la competencia y, de forma para que le digan que no, le pidió una gran cantidad de dinero que le terminaron pagando y no se pudo negar. A su vez, argumentó que "se llevó un montón de guita en solo 45 segundos, el mejor laburo de su vida".

JAF se va a estar presentando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la mano de su nuevo disco "Nocivo", que tiene la particularidad que su hija es la productora artística del mismo y con quien va a compartir el escenario.