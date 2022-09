Justin Bieber tenía pautado dos shows en Argentina, este 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. El equipo de prensa del artista dio a conocer la noticia, luego de las especulaciones que se venían dando. Esto se dio también previo al show en Chile, el cual tambié fue cancelado.

Comunicado del artista

El artista lanzó un comunicado en el que aclara cual es su situación: “A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”