13 shows en diferentes lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no fueron suficientes, por lo que La Konga tocará por primera vez en la historia en el Estadio José Amalfitani, en lo que será un anoche para el recuerdo.

El encuentro con la banda de cuarteto que marcará un antes y un después en el género musical será el 18 de marzo del 2023. Después de agotar 13 shows, la banda más escuchada de Argentina se prepara para dar el salto más grande de su carrera en Vélez.

La Konga logra posicionarse entre los artistas más destacados de Argentina, para el mundo, convirtiéndose en la banda de cuarteto más escuchada en todas las plataformas digitales.

La Konga estrenó "El Mundo" con Sergio Dalma

Hace pocas semanas, el grupo sorprendió a sus fanáticos con un single único: Olvídate (Remix) en colaboración con Rusherking, uno de los artistas del momento de la escena urbana. El videoclip propone un registro en vivo y casual en donde Pablo y Rusher sorprenden al público con una actuación inolvidable.

Plaza Houssay acumuló cientos de fanáticos que, con gran entusiasmo, cantaron “olvídate de lo que fuimos” con el ritmo característico de La Konga. El videoclip cuenta con más de 2 millones de vistas y tras semanas de su estreno, se mantiene dentro de los primeros puestos en tendencias de música de las plataformas digitales.

Ahora, es el turno de El Mundo un tema que interpretan junto al gran Sergio Dalma, en el marco de sus 10 shows en el Gran Rex, el pasado Junio. Si con Yo No te Pido la Luna lograron realzar uno de los temas clásicos del repertorio del artista español, con El Mundo redoblan la propuesta.

La fusión de Dalma con La Konga hacen de esta canción una de las colaboraciones más emblemáticas que tiene la banda. La característica voz del español con la impronta tan característica de la banda, deleitan una vez mas al público.

A poco tiempo de cumplir 20 años de carrera, La Konga no deja de superar y promete sorpresas para rato. 10 míticos teatros (sold out) no fueron suficientes. El próximo Diciembre estarán desembarcando en Buenos Aires con localidades agotadas en sus 3 funciones, para cerrar un año bisagra en su trayectoria.

Con el inicio de la pandemia, la banda liderada por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre, y Diego Granadé, genero un impacto tan frenético como profundo.

Oriundos de la ciudad de Villa Dolores, Cordoba la formación abrió la ceremonia de los Premios Gardel 2022, la fiesta máxima que distingue a la industria discográfica. Allí, se adueñó de dos estatuillas: Mejor Álbum Grupo de Cuarteto por Universo Paralelo (2021) y Mejor Canción de Cuarteto por Universo Paralelo junto a Nahuel Pennisi.

El Mundo integra el nuevo álbum grabado en vivo, que cuenta con grandes colaboraciones, y que verá la luz en Noviembre. Hasta el momento se lanzaron las colaboraciones junto a Sergio Dalma, Lucas Sugo, y Axel. Y muchas más están por venir!