La artista está presentando su disco que realizó en pandemia, pero a su vez trae un nuevo EP: "Lo hice con "Chancha vía circuito", que es un músico increíble, que mezcla música folclórica latinoamericana con música electrónica y también hace 'ambient', es un proyecto muy distinto a lo que siempre hago y estuvo buenísimo juntar fuerzas creativas".

"Mis conciertos suelen ser experiencias muy introspectivas, la gente sabe que va a entrar en una especie de 'estado' entonces es como un momento donde todo se aquieta y me encanta viajar, poder ir a muchos lugares del país, donde no van muchos artistas y de repente llegas y hay un montón de gente que quiere escuchar tu música y quiere conectar con eso", comentó Molina en base a la experiencia que vive al tocar en diferentes lugares del país.

En cuanto al EP también agregó que es algo que le encanta, debido a que se fusionan dos mundos distintos, uno que va por la música electrónica y el de ella, que se estila a tocar solo con guitarra y voz, por ende destaca el resultado como "fresco, moderno, pero también con mucha raíz", a lo que llama "muy interesante".

Si bien está radicada en México, en dicho país no se dedica a tocar en vivo, sino que encaró la parte de realizar música para cine y diferentes actividades que no la incriminen "frente a una luz", donde menciona que "le encanta la música, pero que no es tan fan de estar frente a un gran público". Lo último que realizó fue la música para una serie llamada "Mariachis".

Loli Molina se va a estar presentando el 16 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

